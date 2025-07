Danas je Svjetski dan čokolade: Da li znate ko ju je donio u Evropu?

Danas imate savršeni izgovor da se zasladite čokoladom, bez griže savjesti.

Izvor: Shutterstock

Svakog 7. jula obilježava se Svjetski dan čokolade, pa imate dobar izgovor da se zasladite.

Iako se u Evropi danas proizvode neke od najboljih poslastica na planeti, čokolada se našim kontinentom raširila relativno kasno.

Sedmi jul upravo podsjeća na dane kada se Evropa upoznala sa čokoladom u 16. vijeku.

Kao što znamo, potiče od zrna kakaa, a njena duga istorija seže do drevnih mesoameričkih civilizacija. U to vrijeme se ukusna pulpa plodova kakaa fermentisala u alkoholno piće. Potom se čokolada tokom vijekova razvijala od gorkog napitka do slatkog zadovoljstva koje danas poznajemo, postavši neizostavan deo svjetske kulinarske i kulturne baštine.

Ovaj dan predstavlja globalnu proslavu čokolade u svim njenim oblicima naglašavajući njen istorijski i kulturni značaj.

Kako je čokolada dospjela u Evropu?

Čokolada je u Evropu došla iz Centralne i Južne Amerike gdje su narodi Maja i Asteka gajili kakao još 1250. godine prije nove ere. Gorki napitak su mešali sa ljutim papričicama i vanilom, a zrna kakaa su služila i kao vid novca.

Iako ima različitih teorija o tome ko je tačno donio čokoladu na tlo Evrope, smatra se da je prvi bio moreplovac Kristifor Kolumbo. Nakon uspješnog četvrtog putovanja ka Americi, vratio se sa kakaom koji, ipak, nije odmah oduševio Špance.

Izvor: Stefan Stojanović

Španski osvajač Ernan Kortez je takođe donosio zrna kakaa u Španiju kao i opremu za njegovo kuvanje.

Do kraja 16. vijeka, čokolada je postala popularna među Špancima, a kakao se uvozio iz Verakruza u Meksiku. Francuska i Italija su slale svoje predstavnike u Centralnu Ameriku posle čega su takođe dobijale kakao. Ubrzo se čokolada raširila po Evropi.

Prva kuća čokolade je otvorena u Londonu 1657. godine, a topla čokolada se smatrala za dobar lek protiv tuberkuloze i drugih zdravstvenih problema. Francuski kralj Luj XIX se zainteresovao za ovu poslasticu kada je oženio Mariju-Terezu-Šarolotu od Francuske koja je bila veliki ljubitelj kakaa. Na francuskom dvoru se verovalo da čokoladni napitak služi kao afrodizijak.

Izvor: ELYXANDRO CEGARRA/EUROPEAN COMMISSION

Njemačka se sa čokoladom upoznala početkom 17. vijeka, a prvobitno je predstavljana kao lijek u apotekama dok nije 1673. počela da se prodaje kao rekreativno piće.

U početku je važila za bogatašku poslasticu, ali se vremenom proširila na sve slojeve društva.

Početkom 18. vijeka su Englezi i Danci počeli da dodaju mlijeko i šećer u čokoladu, a krajem tog stoleća zaživjela je i masovna proizvodnja nakon izuma parne mašine.

"Jordan & Timeus" su 1839. u Njemačkoj proizveli prvu mliječnu čokoladu.

Uprkos prilično kasnom otkriću čokolade, Evropa danas prednjači u proizvodnji ovakvih poslastica, a pomenućemo samo neke brendove - "Ferrero", "Lindt", "Milka", "Cadbury"...

(EUpravo zato)