Koje su najbolje čaše za šampanjac? Stručnjaci preporučuju samo jedne, a iznenadićete se kako ih peru

Evo koje su najbolje čaše za šampanjac i kako utiču na ukus i aromu!

Izvor: Shutterstock/NewAfrica

Nova godina je često prilika za zdravicu uz šampanjac, i lijepe želje dragim ljudima za godinu koja bi trebalo da donese zdravlje, sreću i uspjeh. Ali, da li znate zašto je čaša za šampanjac baš oblika kakvog jeste, i koji trik koriste stručnjaci da bi šampanjac imao više mehurića?

Koje su najbolje čaše za šampanjac?

Ako za ovu Novu godinu planirate da nazdravite šampanjcem, stručnjaci preporučuju uzane, duguljaste čaše sa dugom drškom. U prodavnicama posuđa često ćete videti i razne druge oblike, ali postoji razlog zašto je čaša za šampanjac baš takva.

Uže čaše "zadržavaju" više ugljen monoksida, što može dramatično da utiče na ukus šampanjca. Većina nas vidjela je u filmovima ili serijama da se koriste i čaše pogodnije za neka druga pića...

Leonardo di Kaprio sa šampanjcem

Izvor: YouTube/Movieclips

...ali široka, plića čaša kao što je ona na slici nije dobar izbor. Kada se šampanjac sipa u čašu, mehurići isplivavaju na površinu i potom pucaju. Iz njih izlaze minijaturne kapljice šampanjca koje dijelom isparavaju, tako da ih udahnemo kada primaknemo čašu usnama. Ovo je važno za uživanje u aromi i ukusu šampanjca.

Najgore čaše za šampanjac su, prema istraživanju koje je 2017. sprovelo Udruženje za akustiku u SAD, čaše od pjene polistirena. U ovakvim čašama mehurići se skupljaju na zidovima, postaju mnogo veći nego što bi trebalo i puknu pre izlaska na površinu, zbog čega su aroma i ukus slabiji.

Kako se peru čaše za šampanjac?

Iznenadićete se, ali mnogi stručnjaci ne peru čaše za šampanjac deterdžentom. Ako ukus, ali i izgled pića zavise od mehurića, razna sredstva za pranje mogu na zidovima čaše ostaviti tanki, površinski sloj koji utiče na njih.

"Neki obožavaoci šampanjca čak peru čaše samo vodom, da ne bi došlo do stvaranja sloja", objasnio je naučnik prehrambene industrije Keni Mekmejon, koji je na Vašington stejt univerzitetu studirao pjenušava vina.

Izvor: Shutterstock/FornStudios

Kako se sipa šampanjac?

Kada izleti čep i pjenušavo vino krene da teče, veliki deo ugljen dioksida će se izgubiti. Više mehurića ostaće ukoliko se šampanjac polako sipa niz zid čaše, što stručnjaci nazivaju metodom koja se inače koristi za pivo.

(MONDO/BBC)