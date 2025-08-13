logo
Kako se nosi karo print ljeta 2025? Ovo je 5 inspiracija sa šmekom francuskog šika koje vode na Mediteran

Kako se nosi karo print ljeta 2025? Ovo je 5 inspiracija sa šmekom francuskog šika koje vode na Mediteran

Autor Zorica Antonijević
0

Karo print je šara mladosti, a ovo je 5 Instagram inspiracija kako da ga nosite ljeta 2025.

Kako se nosi karo print ljeta 2025 Izvor: Shutterstock

Retro, romantičan i beskrajno razigran – karo print se ovog ljeta vraća na velika vrata, a Instagram modne insajderke pokazuju kako se nosi u svežim, modernim kombinacijama.

Od plaže do večernjeg izlaska, evo pet proverenih načina da karo unesete u svoj modni stil i ljetnji orman.

Izvor: Shutterstock

Karo top za dan uz more

Prugice i tufnice su klasik, ali karo top s mašnicama donosi savršen miks francuskog šika i mediteranskog opuštanja. Kombinujte ga s bijelim mini-šortsem, ravnim sandalama i pletenom torbom za bezbrižan, ali sofisticiran letnji look. 

Od glave do pete u karo setu

Zašto stati na jednom komadu kad možete imati cijeli set? Gornji deo s puf rukavima i ravne, lagane karo pantalone kreiraju autfit koji izgleda promišljeno i šik bez truda. Dodajte detalje poput pletene torbice i marame u kosi za boemski, ljetnji prizvuk.

Midi karo suknja za gradsku eleganciju

Crveno-bijela midi suknja u karo uzorku u kombinaciji sa jednostavnim belim topom i elegantnim sandalama na petu idealna je za večernje šetnje, večeru na terasi ili ljetnje koktele. Dodatni plus? Statement pojas i torba koji daju modni tvist cijeloj kombinaciji.

Karo šorts za ležerne dane

Crno-bijeli karo šorts možete stilizovati u bezbroj varijanti – od sportskih do romantičnih. Inspirišite se Instagramom i spoji ga s bluzom na pruge, ravnim japankama i mekanom pletenom torbom. Rezultat je kul kontrast printova koji izgleda svježe i modno hrabro. 

Karo pantalone za opušteno jutro

Prozračne crveno-bijele karo pantalonbe uz oversajzd belu košulju i espadrile – savršena uniforma za ljetnji doručak u vrtu, pijuckanje kafe ili istraživanje pijaca. Ležerno, udobno i fotogenično, baš kako vole Instagram modne djevojke. 

Ultra.ba/Sensa

Tagovi

ljeto moda odjeća

