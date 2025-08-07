Novi modni hit: Tri boje za ljeto 2025. koje će vam potpuno promijeniti stil

Otkrijte tri ključne boje koje će obilježiti ljeto 2025. Naučite kako da ih nosite i unesete eleganciju i romantičnost u svoj garderober ovog ljeta.

Izvor: Shutterstock

Dok trendovi dolaze i prolaze, ljeto 2025. donosi paletu koja se oslanja na stil i teksturu. Umjesto jarkih kontrasta, u središtu su tonovi koji spajaju romantičnost i svježinu. Ovo su tri nijanse koje će zasigurno obilježiti sezonu.

1. Baby pink

Nježna, gotovo nevidljiva ružičasta boja priziva slike ranog ljetnjeg jutra, svjetlosti koja probija kroz til i teksture cvetnih latica. Najčešće se pojavljuje na laganim tkaninama – svili, pamuku – i idealna je za minimalističke autfite s dozom ženstvenosti.

Kako je nositi: odaberite slip haljinu, oversized košulju ili plisiranu suknju. Kombinujte je s bijelom, svjetlosivom ili tonovima kože – za nenametljiv, ali sofisticiran utisak.

2. Duboka šljiva

Za razliku od klasičnih ljetnjih pastela, duboka šljiva unosi mračniju, ali elegantnu notu u sezonski garderober. Riječ je o nijansi koja se lako transformiše – jednako uvjerljiva u večernjem izgledu kao i u dnevnom autfitu za kancelariju.

Kako je nositi: laneno odijelo u boji šljive, košulja s dugim rukavima ili lepršava maksi suknja sjajno izgledaju uz zlatni nakit, crnu torbu i kožne sandale. Idealan izbor za one koji ljeto vole da nose ozbiljno.

3. Hladna plava

Pastelna plava koja podseća na čisto nebo ili pamučnu košulju opranu u okeanu. Odiše urednošću i funkcionalnošću, ali i dozom luksuza, naročito kada se pojavljuje u jednostavnim krojevima i kvalitetnim materijalima.

Kako je nositi: idealna za dnevne urbane kombinacije – od pamučnih košulja do laganih blejzera. Nosite je uz maslinastozelenu, tamnoplavu ili klasičnu belu za svjež i savremen izgled. Savršena boja za sve ljubitelje estetike tihog luksuza.

Tekst: Slobodna Dalmacija/ Lepa&Srećna