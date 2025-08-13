logo
Jednostavna i osvježavajuća: Arapska limunada sa mentom

Autor Vesna Kerkez
Osvježavajuća arapska limunada sa limetom i svježom mentom – jednostavan i ukusan napitak za vrele ljetne dane.

recept za arapsku limunadu s mentom Izvor: Printscreen/Youtube/Cooking By StephanieCorf

Sastojci:

  • 3 limete
  • Šaka svježe mente
  • Šećer po ukusu
  • 1 – 1,5 l vode

Priprema:

Ako volite osvježavajuće i aromatične napitke, arapska limunada sa mentom je savršen izbor za vas. Brza je za pripremu, prirodna i idealna za vrele ljetne dane.

Limete dobro operite i iscijedite sok u veći bokal. Dodajte šaku svježe mente, šećer po ukusu i hladnu vodu. Sve dobro promiješajte i umutite štapnim mikserom.

Nakon toga procijedite limunadu u drugi bokal, dodajte led i ostavite da se dodatno ohladi u frižideru prije služenja.

Za dodatnu svježinu, dodajte nekoliko kriški krastavca ili malo đumbira u limunadu prije hlađenja. Ovi dodaci će limunadi dati blagu aromu i dodatnu svježinu.

(MONDO/Stvar ukusa)

