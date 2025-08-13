Jednostavna i osvježavajuća: Arapska limunada sa mentom

Osvježavajuća arapska limunada sa limetom i svježom mentom – jednostavan i ukusan napitak za vrele ljetne dane.
Sastojci:
- 3 limete
- Šaka svježe mente
- Šećer po ukusu
- 1 – 1,5 l vode
Priprema:
Ako volite osvježavajuće i aromatične napitke, arapska limunada sa mentom je savršen izbor za vas. Brza je za pripremu, prirodna i idealna za vrele ljetne dane.
Limete dobro operite i iscijedite sok u veći bokal. Dodajte šaku svježe mente, šećer po ukusu i hladnu vodu. Sve dobro promiješajte i umutite štapnim mikserom.
Nakon toga procijedite limunadu u drugi bokal, dodajte led i ostavite da se dodatno ohladi u frižideru prije služenja.
Za dodatnu svježinu, dodajte nekoliko kriški krastavca ili malo đumbira u limunadu prije hlađenja. Ovi dodaci će limunadi dati blagu aromu i dodatnu svježinu.
(MONDO/Stvar ukusa)