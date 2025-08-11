Savršeni desert za vrele dane: Čizkejk sa borovnicama koji se ne peče

Ovaj čizkejk sa borovnicama koji se ne peče je savršen za ljetnje vrućine!

Sastojci za čizkejk sa borovnicama koji se ne peče:

Za tijesto :

: 150 grama digestivnog keksa ili krekera

1 kašika šećera

8 kašika maslaca, istopljenog

Za fil :

: 450 grama krem sira

130 grama šećera

2 kašike kisele pavlake

2 kašike limunovog soka

250 mililitara pavlake za šlag

Za preliv :

: 400 grama borovnica

80 mililitara vode

1 kašika limunovog soka

2 kašike šećera

1 kašika kukuruznog skroba

Kako se pravi čizkejk sa borovnicama koji se ne peče?

U procesoru za hranu sameljite keks, zatim dodajte šećer i maslac, kako biste dobili koru za čizkejk sa borovnicama. Promiješajte da se dobro sjedini. Kalup sa odvojivim dnom obložite papirom za pečenje, i dobijenu smjesu utisnite tako da dobijete ravno dno i oko pet centimetara kore po ivicama. Stavite 15 minuta u zamrzivač, ili 30 minuta u frižider.

Dok se kora hladi, mikserom umutite najprije šlag u jednoj posudi. U drugoj, umutite krem sir i šećer oko tri minuta, pa dodajte limunov sok i pavlaku i mutite još oko jedan minut. Špatulom pomešajte ovaj krem sa šlagom.

U šerpi pomiješajte vodu, borovnice, limunov sok i skrob. Na jačoj vatri, za oko 5-6 minuta, borovnice će otpustiti sok i dobićete divan ljubičasti preliv pun voća.

Izvadite kalup sa korom i stavite pola fila na nju, dobro razmažite da dobijete ravnomjeran sloj. Fil pažljivo prelijte jednom četvrtinom sosa od borovnica, najbolje je da koristite kutlaču. Drškom napravite šare tako što ćete blago pomiješati fil i voće. Preko sipajte ostatak fila, izravnajte špatulom, pa sipajte drugu četvrtinu sosa od borovnica i poravnajte. Ostatak sosa sačuvajte za služenje, kada na svaku porciju treba da sipate kašiku-dvije ukusnih borovnica. Prijatno!

