Duge ili kratke zavjese? Kako odabrati idealne prema tipu prozora i rasporedu namještaja

Ne znate da li da izaberete duge ili kratke zavjese? Saznajte koja opcija je bolja za vaš tip prozora, raspored namještaja i potrebe prostora.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Zavjese su jedan od najvažnijih detalja u enterijeru – utiču na estetiku, osjećaj prostora i funkcionalnost doma. Međutim, dilema duge ili kratke zavjese česta je kod uređenja, a pravi izbor zavisi od tipa prozora, rasporeda namještaja i praktičnih potreba.

Kada odabrati duge zavjese?

Duge zavjese, koje padaju do poda ili ga blago dodiruju, donose osjećaj elegancije i vizuelno produžavaju prostor. Idealne su za dnevne i spavaće sobe, kao i za prostorije sa visokim plafonima.

Prednosti dugih zavjesa:

Vizuelno povećavaju visinu prostorije

Dodaju luksuzan i sofisticiran izgled

Dobro zadržavaju toplotu zimi

Pogodne za balkonska vrata i prozore od poda do plafona

Savjeti za postavljanje:

Zavjesu postavite tako da šipka bude 15–20 cm iznad okvira prozora i nekoliko centimetara šira od njega. Tako ćete dobiti osjećaj prostranosti i pustiti više svjetlosti kada su zavjese razmaknute.

Luksuzne zavese u stanu

Izvor: Shutterstock

Kada su bolje kratke zavjese?

Kratke zavjese (do ivice prozorske daske ili nešto ispod) praktičnije su u prostorijama gdje je prozor iznad radijatora, kuhinjskog pulta ili radnog stola.

Prednosti kratkih zavjesa:

Ne smetaju radijatorima i grijanju

Lako se održavaju i peru

Pogodne za kuhinje, dječje sobe i manje prostore

Ne skupljaju prašinu s poda

Savjeti za izbor materijala:

Birajte lagane i prozračne materijale za kuhinje, a gušće tkanine za prostorije gdje želite veću privatnost.

Prozračne zavese na prozorima

Izvor: Shutterstock

Kombinovana rješenja

Ponekad je najbolje rješenje kombinacija – na primjer, rolo zavese ili venecijaneri u kombinaciji sa dekorativnim bočnim draperijama. Tako ćete imati i funkcionalnost i estetiku, bez kompromisa.

Stručni savjet

Prije nego što odaberete dužinu zavjesa, uzmite u obzir:

Visinu plafona

Udaljenost prozora od poda

Položaj grejnih tijela

Koliko prirodnog svjetla želite u prostoriji

Zaključak: Duge zavjese donose eleganciju i prostranost, dok su kratke praktične i lake za održavanje. Pravi izbor zavisi od toga šta vam je važnije – estetika ili funkcionalnost.