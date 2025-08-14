logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Duge ili kratke zavjese? Kako odabrati idealne prema tipu prozora i rasporedu namještaja

Duge ili kratke zavjese? Kako odabrati idealne prema tipu prozora i rasporedu namještaja

Autor Radmila Ilić
0

Ne znate da li da izaberete duge ili kratke zavjese? Saznajte koja opcija je bolja za vaš tip prozora, raspored namještaja i potrebe prostora.

Kako odabrati zavjese, duge ili kratke Izvor: New Africa/Shutterstock

Zavjese su jedan od najvažnijih detalja u enterijeru – utiču na estetiku, osjećaj prostora i funkcionalnost doma. Međutim, dilema duge ili kratke zavjese česta je kod uređenja, a pravi izbor zavisi od tipa prozora, rasporeda namještaja i praktičnih potreba.

Kada odabrati duge zavjese?

Duge zavjese, koje padaju do poda ili ga blago dodiruju, donose osjećaj elegancije i vizuelno produžavaju prostor. Idealne su za dnevne i spavaće sobe, kao i za prostorije sa visokim plafonima.

Prednosti dugih zavjesa:

  • Vizuelno povećavaju visinu prostorije
  • Dodaju luksuzan i sofisticiran izgled
  • Dobro zadržavaju toplotu zimi
  • Pogodne za balkonska vrata i prozore od poda do plafona

Savjeti za postavljanje:

Zavjesu postavite tako da šipka bude 15–20 cm iznad okvira prozora i nekoliko centimetara šira od njega. Tako ćete dobiti osjećaj prostranosti i pustiti više svjetlosti kada su zavjese razmaknute.

Luksuzne zavese u stanu
Izvor: Shutterstock

Kada su bolje kratke zavjese?

Kratke zavjese (do ivice prozorske daske ili nešto ispod) praktičnije su u prostorijama gdje je prozor iznad radijatora, kuhinjskog pulta ili radnog stola.

Prednosti kratkih zavjesa:

  • Ne smetaju radijatorima i grijanju
  • Lako se održavaju i peru
  • Pogodne za kuhinje, dječje sobe i manje prostore
  • Ne skupljaju prašinu s poda

Savjeti za izbor materijala:

Birajte lagane i prozračne materijale za kuhinje, a gušće tkanine za prostorije gdje želite veću privatnost.

Prozračne zavese na prozorima
Izvor: Shutterstock

Kombinovana rješenja

Ponekad je najbolje rješenje kombinacija – na primjer, rolo zavese ili venecijaneri u kombinaciji sa dekorativnim bočnim draperijama. Tako ćete imati i funkcionalnost i estetiku, bez kompromisa.

Stručni savjet

Prije nego što odaberete dužinu zavjesa, uzmite u obzir:

  • Visinu plafona
  • Udaljenost prozora od poda
  • Položaj grejnih tijela
  • Koliko prirodnog svjetla želite u prostoriji

Zaključak: Duge zavjese donose eleganciju i prostranost, dok su kratke praktične i lake za održavanje. Pravi izbor zavisi od toga šta vam je važnije – estetika ili funkcionalnost.

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA