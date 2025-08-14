Pohovane šnicle punjene sirom, hrskave spolja, a sočne iznutra

Hrskave pohovane šnicle punjene kačkavaljem spajaju sočno meso i topljeni sir u svakom zalogaju.

Sastojci:

1 crni luk

Maslinovo ulje (za prženje luka)

So i biber po ukusu

1 paprika (ljuta ili ne, po izboru)

650 g mljevenog mesa

1 jaje

2 kašike prezli za smjesu za šnicle

Svjež peršun (sitno sjeckan)

150 g kačkavalja (isječen na komade)

100 g prezli (za pohovanje)

ulje (za prženje)

Priprema:

Ove šnicle kriju pravo iznenađenje – sočno mljeveno meso spolja, a iznutra otopljeni sir koji se razvlači pri svakom zalogaju. Hrskava korica i pun ukus začina čine ih savršenim glavnim jelom za porodični ručak ili posebnu priliku. Poslužite ih uz pire krompir, salatu ili domaći hljeb i imaćete obrok za pamćenje.

Savjet: Sir će ostati mek i topao ako šnicle poslužite odmah nakon prženja.

Sitno isjeckajte luk i propržite ga na malo maslinovog ulja dok ne omekša i blago porumeni. Dodajte i papriku pa i nju upržite.

U većoj činiji pomiješajte mljeveno meso, proprženi luk, so, crni biber, jaje, dvje kašike prezli i sjeckani peršun. Dobro izmešajte rukama dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

Od smjese oblikujte šnicle, u sredinu svake stavite parče kačkavalja i zatvorite meso tako da sir bude potpuno obuhvaćen. Uvaljajte svaku šniclu u prezle.

U tiganju zagrijte biljno ulje i pržite šnicle sa obje strane dok ne dobiju zlatno-smeđu koricu i meso se ispeče do kraja. Poslužite tople, uz prilog po želji.

