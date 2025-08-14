Pohovane šnicle punjene sirom, hrskave spolja, a sočne iznutra

Hrskave pohovane šnicle punjene kačkavaljem spajaju sočno meso i topljeni sir u svakom zalogaju.
Sastojci:
- 1 crni luk
- Maslinovo ulje (za prženje luka)
- So i biber po ukusu
- 1 paprika (ljuta ili ne, po izboru)
- 650 g mljevenog mesa
- 1 jaje
- 2 kašike prezli za smjesu za šnicle
- Svjež peršun (sitno sjeckan)
- 150 g kačkavalja (isječen na komade)
- 100 g prezli (za pohovanje)
- ulje (za prženje)
Priprema:
Ove šnicle kriju pravo iznenađenje – sočno mljeveno meso spolja, a iznutra otopljeni sir koji se razvlači pri svakom zalogaju. Hrskava korica i pun ukus začina čine ih savršenim glavnim jelom za porodični ručak ili posebnu priliku. Poslužite ih uz pire krompir, salatu ili domaći hljeb i imaćete obrok za pamćenje.
Sir će ostati mek i topao ako šnicle poslužite odmah nakon prženja.
Sitno isjeckajte luk i propržite ga na malo maslinovog ulja dok ne omekša i blago porumeni. Dodajte i papriku pa i nju upržite.
U većoj činiji pomiješajte mljeveno meso, proprženi luk, so, crni biber, jaje, dvje kašike prezli i sjeckani peršun. Dobro izmešajte rukama dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
Od smjese oblikujte šnicle, u sredinu svake stavite parče kačkavalja i zatvorite meso tako da sir bude potpuno obuhvaćen. Uvaljajte svaku šniclu u prezle.
U tiganju zagrijte biljno ulje i pržite šnicle sa obje strane dok ne dobiju zlatno-smeđu koricu i meso se ispeče do kraja. Poslužite tople, uz prilog po želji.
Bonus video