Šeron Ozborn otkrila najveću grešku koju je napravila sa Ozijem: Progovorila mjesec i po dana pred njegovu smrt

Njegova supruga je otvorila dušu u jednom intervjuu.

Šeron Ozborn otkrila je zbog čega se najviše kaje u vezi sa suprugom Ozijem, samo mjesec i po dana pre njegove smrti. Ozi Ozborn, pevač grupe "Black Sabath" preminuo je 22. jula u 77. godine. Vest o njegovoj smrti je potvrdila njegova porodica.

"Sa više tuge nego što reči mogu da izraze, moramo da objavimo da je naš voljeni Ozi Ozborn preminuo jutros. Bio je sa svojom porodicom i okružen ljubavlju" navodi se u saopštenju koje je preneo SKY News.

Uz njega je do posljednjeg daha ostala njegova supruga Šeron Ozborn, s kojom je u braku proveo 43 godine.

Ona je mjesec i po dana pre smrti svog muža u iskrenom intervjuu u emisiji "The Magnificent Others" otkrila koja je "najveća greška" koju je napravila sa svojim suprugom Ozijem. Šeron je bila i Ozija menadžerka od 1979. godine i dosta mu je pomogla u karijeri, a o usponima i padovima govorila je voditelju Biliju, frontmenu grupe "Smashing Pumpkins".

Otkrila najveću grešku

"Da li želiš da znaš koja je najveća greška koju sam ikad napravila sa Ozijem... Ima ih nekoliko milijardi, mogli bismo da sjedimo ovde cijelu noć", rekla je Šeron i nastavila:

"Ali dobio je ponudu da ide da čita za "Pirate sa Kariba". To nikome nikada nisam rekla"

"I rekla si ne?" upitao je Bili.

Šeron je potvrdila:

"Rekla sam ne. Ali zar ne bi bio savršen? Zato što je Džoni Dep želio da Kit Ričards bude pirat, sećate se?"

Podsetimo, Kit Ričards, gitarista Rolingstonsa je glumio oca Džeka Speroua, kapetana TIga u filmovima "Piratima sa Kariba".

