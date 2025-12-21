Ranker je objavio listu najomraženijih poznatih osoba u 2025. godini.
Popularni sajt Ranker, koji nudi platformu za rangiranje na osnovu glasova čitalaca u raznim oblastima, poput brendova, industrije zabave, sporta, hrane, svake godine nudi svojoj publici da glasa za najomraženije poznate ličnosti.
"Svaka od ovih ličnosti je uspjela da se izdvoji svojim postupcima i okrenula javno mnjenje protiv sebe", navodi se u opisu ankete.
Iz godine u godinu, čitaoci mogu da glasaju za zvijezde koje su im najantipatičnije i već četiri godine zaredom na vrhu se nalazi jedno ime.
Megan Markl najomraženija poznata osoba godine
Po svemu sudeći, i ove godine prvo mjesto suvereno drži Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa i supruga princa Harija, koja trenutno ima više od 38.700 glasova.
Paradoks popularnosti: Pi Didi osuđen za teška djela, ali ga publika manje mrzi od Megan Markl
U samom vrhu je, inače, i njen muž, koji je zauzeo peto mjesto, s više od 32.800 glasova.
Čak i Pi Didija mrze manje
Na drugom mjestu se našao Šon Kombs, poznatiji kao Pi Didi, koji ima više od 24.600 glasova. U proteklih godinu dana, protiv njega je iznet ogroman broj optužbi za silovanje, seksualno zlostavljanje, podmetanje droge u piće muškarcima i ženama.
Nedavno je osuđen za transport radi prostitucije i određena mu je zatvorska kazna u trajanju 50 mjeseci, ali se očekuje da se on nađe na novim suđenjima zbog brojnih tužbi podnijetih u međuvremenu.
Sve to, ipak, nije bilo dovoljno da bude najomraženija poznata ličnost 2025. godine.
Koje zvjezde ljudi nisu mogli da podnesu u 2025?
Na trećem mjestu je Džejda Pinket-Smit, supruga Vila Smita, glumica, voditeljka podkasta i poslovna žena, koja je skupila više od 18.100 glasova.
Među prvih deset na listi nalazi se više žena, ukupno šest.
10 najomraženijih poznatih ličnosti 2025. godine na sajtu Ranker:
1. Megan, vojvotkinja od Saseksa
2. Šon Kombs
3. Džejda Pinket-Smit
4. Elen Dedženeres
5. Princ Hari, vojvoda od Saseksa
6. Opra Vinfri
7. Bil Kozbi
8. Amber Herd
9. Krisi Tajgen
10. Džejms Čarls
Potom slede Kim Kardašijan, Kris Džener, Kris Braun, Kanje Vest, Džejk Pol, Hilarija Boldvin, Vudi Alen, Džejms Korden, Mark Zakerberg, Džej-Zi, Endru Tejt... U anketi je ponuđeno najmanje 100 poznatih ljudi, a zanimljivo je da su u prvoj polovini liste našle sve članice porodice Kardašijan-Džener.
Izvor: Glossy/ MONDO