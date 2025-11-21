Megan Markl snimila je božićni specijal u vili vrijednoj 8 miliona dolara.

Izvor: Youtube printscreen/ Bloomberg Originals

Vojvotkinja od Saseksa objavila je novi trejler za svoj predstojeći božićni specijal na Netflixu u kojem je dala uvid u to kako porodica Saseks obilježava praznike.

Trejler za "S ljubavlju, Megan: Praznično izdanje" objavljen je u srijedu i prikazuje kratak trenutak nježnosti između Megan Markl i princa Harija, dok ona govori o važnosti prazničnih tradicija.

Pogledajte fotografije Megan Markl:

Vidi opis Megan Markl se sprema za praznike! Pogledajte najavu božićnog specijala Megan Markl princ Hari na koncertu Bijonse Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Poitout Florian/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube printscreen/ The Royal Family Channel Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram / meghan Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen / meghan Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Netflix Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube/ Netflix Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Netflix Br. slika: 9 9 / 9 AD

Video se pojavio na njenom Instagram nalogu prije nekoliko dana i predstavio je njihov životni stil kroz hranu, posluživanje i kućne rituale. Iako je emitovanje snimano u Montisitu, ne odvija se u domu Saseksa.

Umjesto toga, produkcija se snima u seoskoj kući vrijednoj 8 miliona dolara, u vlasništvu filantropa Toma i Šeri Čipola, lokaciji koju je Megan ranije pomenula kao način da zaštiti privatnost porodičnog doma. Nova epizoda izlazi 3. decembra.

U trejleru, vojvotkinja priprema praznične sitnice za svoju djecu, Arčija i Lilibet, uključujući božićne biskvite i personalizovane šolje za Deda Mraza. Takođe se vidi kako pravi ručno rađene advent kalendare i ukrašava praznične poslastice.Megan je pričala o tome da koristi žalfiju iz svoje bašte u Montisitu za pripreme za Dan zahvalnosti. Navela je da je žalfija ključni dio njihovog spoljašnjeg prostora i da porodica često šeta stazama koje krasi ova biljka.

Uprkos sjajnoj gledanosti ranijih projekata o Saseksima, posebno serije "Har & Megan" iz 2022. godine, Meganina samostalna serija nije ostvarila slične rezultate. "S ljubavlju, Megan" koja je prvi put emitovana u martu 2025, nije ušla u Netflixov top 10 i zauzela je 383. mjesto sa 5,3 miliona pregleda globalno.

(Glossy/ MONDO)