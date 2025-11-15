Protjeraće ih i iz Holivuda: Princ Hari i Megan Markl napravili pogrešan potez

Insajderi otkrivaju da su supružnici na pozivnici – za žurku označili "ne" u dijelu koji se odnosi na dozvolu za fotografisanje.

Holivud bruji nakon što su Megan Markl i princ Hari navodno zatražili da se njihove fotografije sa glamurozne proslave 70. rođendana Kris Džener uklone sa Instagrama. Ovaj potez, tvrde insajderi, ozbiljno je razbjesnio porodicu Kardašijan–Džener.

Naime, Kim Kardašijan i Kris Džener objavile su slike na kojima Megan i Hari uživaju i plešu sa slavljenicom, ali su te fotografije nekoliko sati kasnije misteriozno nestale sa njihovih profila. Prema pisanju magazina People, Megan i Hari zamolili su da se nijedna njihova slika sa zabave ne objavljuje, iako su samo nekoliko sati ranije pozirali pred fotografima na dobrotvornoj večeri Baby2Baby, zajedno sa Serenom Vilijams.

Insajderi otkrivaju da su supružnici na pozivnici – za žurku održanu u luksuznoj vili od 165 miliona dolara koja pripada Džefu Bezosu – označili "ne" u dijelu koji se odnosi na dozvolu za fotografisanje.

Bijes u porodici Kardašijan–Džener

"Kim je bila šokirana– rekla je: ‘Fotografisani ste cijelo veče, pozirali ste kao i svi ostali, šta sad nije u redu?‘ Bila je bijesna“, navodi izvor za Daily Mail.

Bivši urednik američkog OK! Magazina, Rob Šater, ističe da Kardašijanke potez bračnog para doživljavaju kao ličnu uvredu.

"Ne možeš da ‘goustuješ’ Kardašijane“, poručio je jedan holivudski insajder, dodajući da "ko dođe na njihovu proslavu, postaje dio mašinerije – nema povlačenja".

Drugi izvori tvrde da Megan ovim potezom "stvara nove neprijatelje u Holivudu", te da Kardašijanke ne zaboravljaju ovakve situacije.

Iako su slike sa Megan i Harijem uklonjene, na Krisinom profilu i dalje stoje fotografije s Bijonse, Džastinom Biberom, Marajom Keri, Markom Zakerbergom, Stivijem Vonderom i Oprom Vinfri.

Žurka u Bond stilu

Rođendanska proslava bila je u znaku James Bond estetike. Kris je zablistala u crvenoj haljini i pozirala sa pištoljem u ruci, dok je Hari djelovao opušteno i nasmijano.



Kraljevski komentator Tom Bauer ocijenio je da je poziv za Megan veliki plus, ali je primijetio da je Hariju sve to manje prijatno.

"On izgleda kao da mu je dosta parade po Holivudu", rekao je Bauer.

