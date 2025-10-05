logo
Megan krenula da poljubi dizajnera u obraz, ali se izblamirala: Novi skandal vojvotkinje

Megan krenula da poljubi dizajnera u obraz, ali se izblamirala: Novi skandal vojvotkinje

Megan Markl ponovo je dospjela u centar pažnje nakon što je na društvenim mrežama osvanio jedan video.

Megan Markl krenula da poljubi dizajnera u obraz, ali se izblamirala Izvor: Tiktok printscreen/saintleon

Megan Markl doživjela je pravi fijasko na nedelji mode u Parizu kada je uhvaćena u neugodnoj situaciji, dok razmjenjuje poljubac sa italijanskim dizajnerom Pjerom Paolom Pikolijem.

Naime, vojvotkinja (44) jedva je izbjegla poljubac dizajnera - koji je novoimenovani kreativni direktor Balensiage- i sudarila se s njim dok su se naginjali u zagrljaju na sinoćnjem događaju.

Megan je htjela da poljubi Pikiolija u obraz kako bi mu čestitala na kolekciji ženske odeće za proljeće/ljeto 2026., ali umesto toga, čini se da je udarila nosom o njegove sunčane naočare, piše Dejli Mejl.

@saintleonThey almost kissed#meghanmarkle#balenciaga#runaway#parisfashionweek#princeharry♬ original sound - Saint Léon

Svjestan da ih kamere prate, Pikioli se tome nasmijao i uhvatio Megan za ruku prije nego što ju je povukao k sebi da se fotografiše. Vojvotkinja se potom zahvalila dizajneru prije nego što je završila susret kratkim zagrljajem. Meganin PR rekao je da se ona odavno divi Pikolijevom dizajnu u modnoj industriji.

Harijeva supruga se pojavila u vrlo elegantnom i sofisticiranom izdanju, noseći dugačak bijeli ogrtač sa belom košuljom na kopčanje i pantalonama. Stajling je uparila crnim salonkama i jednostavnim aksesoarom, a sve je zaokružila elegantnom punđom.

Ovo je njeno prvo putovanje u Evropu poslije Invictus igara 2023. godine, koje su se održale u Dizeldorfu u Njemačkoj. Na Balensijaginoj reviji bile su i Eni Hetvej koja je na snimanju filma Đavo nosi Pradu 2, te Lauren Bezos, koja se nedavno udala za šefa Amazona Džefa Bezosa.

