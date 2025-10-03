logo
"Sramota za moju odvratnu, zlu sestru": Otac Megan Markl zarobljen na Filipinima usred zemljotresa, porodica nju krivi

Izvor mondo.rs
0

Megan i Samanta Markl nisu u dobrim odnosima, a sada se polusestra vojvotkinje oglasila zbog drame njihovog oca.

Otac Megan Markl zarobljen na Filipinima usred zemljotresa, porodica nju krivi Izvor: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia

Samanta Markl ne propušta priliku da sve "svali" na svoju polusestru Megan, pa je tako nedavno bila kivna na nju kada je njihov otac Tomas ostao zarobljen na 19. spratu zgrade na Filipinima usled velikog zemljotresa.

Pogledajte fotografije Megan Markl i princa Harija:

Filipine je pogodio snažan zemljotres jačine 6,9 Rihterove skale, a u dramatičnoj situaciji se našao i otac Megan Markl Tomas, koji posljednjih mjeseci živi tamo. Njegova ćerka Samanta tvrdi da je zarobljen u svom stanu.

"Moj otac je ostao na 19. spratu zgrade na Filipinima nakon zemljotresa. Ne može da hoda i zarobljen je. Sramota za moju odvratnu, zlu sestru što je našeg oca dovela u ovakvu poziciju. Nadam se da je prokleta", objavila je Samantha Markle na društvenoj mreži X.

Samanta nije ulazila u detalje, ali je očigledno da za situaciju smatra odgovornom svoju polusestru Megan naglasivši da njihov razlaz traje još od 2018. godine kada se Megan udala za princa Harija.

Podsjetimo, Tomas Markl se sa svojim sinom preselio na Filipine da počne novo poglavlje života, "nakon godina i godina drame".

"Spreman sam za promjenu. Već sam se dugo osjećao kao da tapkam na mjestu i želim da upoznam nove ljude i da dožiivim malo dobrote", rekao je za Daily Mail.

Izgleda da je Samanta samo iskoristila priliku da ponovo napadne svoju polusestru, s kojom je već godinama u lošim odnosima. Dan nakon zemljotresa se javila sa dobrim viestima.

"Želim da izrazim duboku zahvalnost svima koji su pokazali brigu za mog oca. Dobro je i planira da izađe iz zgrade. Za sada se čini da su sigurni i nadamo se da neće

Izvor: Glossy/ MONDO

