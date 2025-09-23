"Ona zna gdje su tijela sahranjena": Megan Markl u strahu zbog memoara bivše najbolje drugarice

Džesika Malruni bila je bliska prijateljica Megan Markl, međutim, na svoj odnos stavile su tačku, a glasine da će napisati memoare u kojima će raskrinkati njihov odnos sve su glasnije

Izvor: instagram/jessicamulroney

Džesika Malruni je nekada bila najbolja drugarica Megan Markl i čuvala njene tajne, čak i kada se Megan tajno zabavljala sa princom Harijem. Na njihovom vjenčanju 2018. godine imala je posebno mjesto, a njeni blizanci Džon i Brajan nosili su šlep vojvotkinje, dok je mala kćerka Ajvi bila djeveruša.

Sedam godina kasnije, njihovo prijateljstvo je prekinuto, djelimično zbog Džesikinih komentara o pokretu "Black lives matter", a glasine kažu da bi sada mogla otkriti tajne koje bi stvorile probleme za Megan.

Podsjetite se kako je vojvotkinja izgledala u vrijeme kada se družila sa Malruni:

Džesika zna gdje su "tijela sahranjena"

Prošle nedjelje, u Sjedinjenim Američkim Državama kružile su glasine da 45-godišnja stilistkinja planira da napiše knjigu u kojoj će otkriti sve o Megan Markl, a izdavači su čak ponudili više od milion dolara za prava. "Bila je uznemirena što je njihovo prijateljstvo završeno. Džesika zna gdje su 'tijela sahranjena' (žargon - znati tajne ili neprijatne stvari o nekoj organizaciji, osobi ili situaciji, prim. aut.). Megan će biti zabrinuta", rekao je izvor za Dejli mejl.

Međutim, sama Malruni je to kategorično negirala, rekavši: "Apsolutno ne", kada su je pitali da li planira da objavi autobiografiju. Uprkos jasnom "ne", njeni prijatelji insistiraju da čak i ako se javno ne izjasni, ona i dalje ima zamjerke i osjeća "gorčinu" prema vojvotkinji od Saseksa.

Na Džesikinom Instagram profilu vodi se pravi rat na temu potencijalnih memoara. Dok jedni iz sve snage navijaju da bivša najbolja prijateljica Megan Markl prekine zavjet ćutanja i otkrije tajne iz njene prošlosti, dotle drugi smatraju da to Džesika to nikako ne bi trebalo da radi kako bi sačuvala dostojanstvo.

Prekid prijateljstva

Džesikina karijera je doživjela ogroman udarac nakon javne svađe sa influenserkom Sašom Ekseter, kada je optužena za "bijele privilegije" i izgubila televizijske ugovore, uključujući i kanadski rijaliti, a morala je da napusti i svoju dobrotvornu organizaciju. U tom periodu, Megan je prekinula svaki kontakt sa njom – navodno je kontroverza bila "savršeni izgovor" da zauvijek prekine prijateljstvo.

Nekada bliske, Džesika i Megan više ne učestvuju zajedno u projektima, nema je u biografiji Harija Spera, nisu ni na društvenim mrežama jedna drugoj, iako je u prvom Netfliksovom dokumentarcu Megan pokazivala koliko joj je bila važna.

Mračna poruka na mrežama

Malruni je u prošlosti izjavila: "Megan i ja smo porodica. Ona je najbolja prijateljica i brinula je o meni svaki dan." Zapravo, 2021. godine je objavila fotografiju cvijeća koje je dobila od vojvotkinje, uz napomenu: "Najsrećnija prijateljica XXXX, hvala M.M.". Međutim, kasnije je objavila "mračnije" poruke, poput: "Gubiš prijatelje. Gubiš dijelove sebe za koje nikada nisi zamišljala da će nestati."

Glasine o mogućem objavljivanju knjige i dalje kruže. Izdavač koji je razgovarao sa "Mirrorom" naglasio je: "Džesikina eksplozivna priča je ona koju svi izdavači žele. Mogla bi da obezbijedi sedmocifrenu sumu za objavljivanje memoara, u zavisnosti od toga šta je spremna da kaže. Ljudi bi požurili da kupe njenu knjigu kako bi saznali šta se zaista dogodilo između njih. Ovo je istinita priča koju pratioci kraljevske porodice žele da pročitaju."

Pored razlaza sa Megan, Džesika se ove godine suočila i sa razvodom od supruga Bena nakon 16 godina braka. Ipak, kako je sama priznala, iako je isprva osjećala tugu, osjetila je i olakšanje jer je brak konačno razriješen.

Ben sada živi odvojeno od nje i djece. Džesika se drži po strani, ali medijska pažnja je neumoljiva, te ostaje da vidimo da li će uspjeti da ne otkrije svoju stranu priče.

(MONDO)