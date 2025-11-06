Megan Markl se vraća glumi: Nakon neuspjeha s podkastom i emisijom o kuvanju, poslije 8 godina staje pred kamere

Megan Markl sprema se za svoj prvi povratak glumi poslije osam godina u ulozi u komediji.

Megan Markl se sprema za povratak glumi, osam godina nakon što je napustila Holivud, kako bi postala članica britanske kraljevske porodice. Sada će, navodno, zaigrati u novom filmu zajedno sa Lili Kolins, Bri Larson i Džekom Kvejdom.

Megan će, prema izvještajima, u filmu "Close Personal Friends" ("Bliski lični prijatelji") igrati samu sebe. Film prati dva para - u jednom su poznate ličnosti, a u drugom obični ljudi.

Danas je viđena na setu u Pasadeni, Los Anđeles, tokom snimanja u produkciji Amazon MGM Studios. Izvor za list The Sun otkrio je:

"Ovo je ogroman trenutak za Megan i označava njen povratak onome što zaista voli da radi. Preplavljena je ponudama, ali ova uloga joj se učinila pravom."

"Princ Hari je, naravno, veoma podržava i jednostavno želi da Megan radi ono što je ispunjava i čini srećnom", dodao je izvor.

Megan je najpoznatija po ulozi Rejčel Zejn u popularnoj američkoj seriji Suits ("Odijela"), ali je imala i uloge u holivudskim filmovima "Horrible Bosses" ("Užasni šefovi"), "Get Him To The Greek" i "Remember Me" ("Sjeti me se").

Prisjetimo se njene glumačke karijere:

Hari i Megan su 2020. godine odustali od kraljevskih dužnosti i preselili se u Sjedinjene Države. Njihova doku-serija "Hari i Megan" izazvala je veliku pažnju, međutim nakon toga, Megan je doživjela debakl sa podkastom "Archetypes", a njen lajft-stajl emisiju "As Ever" su ismijali i nazvali "beskorisnim savjetima za bahate bogataše" na mrežama.

Evo kako je Megan izgledala kao starleta u emisiji u kojoj je otvarala kutije:

