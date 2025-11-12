Kim Kardašijan javno ponizila Megan Markl: Pokazala da se stidi prijateljstva sa njom?

Kim Kardašijan izazvala je pravu buru na društvenim mrežama.

Rođendanska proslava Kris Džener povodom njenog 70. rođendana bila je prepuna slavnih ličnosti koje su došle u vilu Džefa Bezosa kako bi proslavile sa "mamejdžerkom", među njima su bili i princ Hari i Megan Markl.

Pogledajte fotografije Kim Kardašijan:

Kraljevski par su paparaci uslikali dok su pristizali na događaj, a na fotografijama koje su kasnije objavljene na Instagram profilima Kris i Kim Kardašijan mogli su se vidjeti i kako poziraju zajedno s porodicom Kardašijan.

Međutim, izgleda da je Kim tiho obrisala fotografiju na kojoj su bili Megan i Hari, koju je prvobitno uključila u svoju objavu. Ovo je sada izgled te objave...

Kao što je prvo primijetio "Us Weekly", ranije je bila fotografija na kojoj Megan i Kim poziraju zajedno, dok se princ Hari u pozadini razgovarao sa nekim. U međuvremenu, čini se da je i Kris Džener uklonila fotografije Megan Markl i princa Harija sa svojih objava sa zabave.

Nije jasno zašto su Kardašijani uklonili vojvodu i vojvotkinju od Saseksa sa svojih Instagram profila, ali prema fotografijama, čini se da su svi uživali i zabavili se.