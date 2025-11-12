logo
Kim Kardašijan javno ponizila Megan Markl: Pokazala da se stidi prijateljstva sa njom?

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Kim Kardašijan izazvala je pravu buru na društvenim mrežama.

Megan Markl nema na fotografijama s proslave rođendana Kris Džener Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency, Bloomberg OriginalsPLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Rođendanska proslava Kris Džener povodom njenog 70. rođendana bila je prepuna slavnih ličnosti koje su došle u vilu Džefa Bezosa kako bi proslavile sa "mamejdžerkom", među njima su bili i princ Hari i Megan Markl.

Pogledajte fotografije Kim Kardašijan:

Kraljevski par su paparaci uslikali dok su pristizali na događaj, a na fotografijama koje su kasnije objavljene na Instagram profilima Kris i Kim Kardašijan mogli su se vidjeti i kako poziraju zajedno s porodicom Kardašijan.

Međutim, izgleda da je Kim tiho obrisala fotografiju na kojoj su bili Megan i Hari, koju je prvobitno uključila u svoju objavu. Ovo je sada izgled te objave...

Kao što je prvo primijetio "Us Weekly", ranije je bila fotografija na kojoj Megan i Kim poziraju zajedno, dok se princ Hari u pozadini razgovarao sa nekim. U međuvremenu, čini se da je i Kris Džener uklonila fotografije Megan Markl i princa Harija sa svojih objava sa zabave.

Nije jasno zašto su Kardašijani uklonili vojvodu i vojvotkinju od Saseksa sa svojih Instagram profila, ali prema fotografijama, čini se da su svi uživali i zabavili se.

Tagovi

Kardašijan Megan Markl

