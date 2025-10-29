logo
Kardašijanka prodaje lizalice za vaginu: Nov proizvod glavni predmet sprdnje na internetu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Kortni Kardašijan je lansirala novi dodatak svojoj liniji Lemme, i to je prilično neočekivan proizvod.

Kardašijanka prodaje lizalice za vaginu Izvor: Youtube/Hayu/Printscreen/Billion Photos/Shutterstock

Probiotici? Oni su stvar prošlosti, ako se pita najstarija od sestara Kardašijan - Kortni, koja je lansirala novi dodatak svojoj liniji Lemme, i to je prilično neočekivana kombinacija.

U nedjelju je predstavljena najnovija verzija njenih Lemme Purr suplemenata - probiotskih gumenih bombona i kapsula namijenjenih podršci vaginalnom zdravlju, a sada su dostupni isključivo u Target prodavnicama, i to u obliku lizalica.

Baš kao i gumenih bombona koje koštaju 30 dolara po bočici, glavni sastojak novih lizalica od 5,99 dolara po pakovanju je probiotska bakterija Bacillus coagulans. Ovo je drugi suplement u obliku lizalica iz brenda Lemme. Prvi, nazvan Lemme Glow, bio je namijenjen kosi, noktima i koži i bio je ograničeno izdanje - ali iz Lemme-a kažu da će ove nove lizalice ostati u stalnoj ponudi.

"Naša zajednica se zaljubila u naše prve lizalice, tako da nisam mogla da dočekam da ih vratimo u novom obliku", rekla je Kardašijan u saopštenju za medije.

"Lizalice Lemme Purr su tako zabavan nastavak jednog od naših najprodavanijih proizvoda, Lemme Purr, i volim što pretvaraju svakodnevnu brigu o sebi u nešto slatko i jednostavno".

Internet se takođe zabavio

Lizalica je poslužila kao inspiracija za sprdnju, te su se korisnici mreža ludo zabavili.

"Medicinske lizalice, ovo je novost!", "Za koga je ovo - njega ili nju?"


Tagovi

Kardašijan lizalica vagina

