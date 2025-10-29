Kardašijanka prodaje lizalice za vaginu: Nov proizvod glavni predmet sprdnje na internetu

Kortni Kardašijan je lansirala novi dodatak svojoj liniji Lemme, i to je prilično neočekivan proizvod.

Izvor: Youtube/Hayu/Printscreen/Billion Photos/Shutterstock

Probiotici? Oni su stvar prošlosti, ako se pita najstarija od sestara Kardašijan - Kortni, koja je lansirala novi dodatak svojoj liniji Lemme, i to je prilično neočekivana kombinacija.

U nedjelju je predstavljena najnovija verzija njenih Lemme Purr suplemenata - probiotskih gumenih bombona i kapsula namijenjenih podršci vaginalnom zdravlju, a sada su dostupni isključivo u Target prodavnicama, i to u obliku lizalica.

Baš kao i gumenih bombona koje koštaju 30 dolara po bočici, glavni sastojak novih lizalica od 5,99 dolara po pakovanju je probiotska bakterija Bacillus coagulans. Ovo je drugi suplement u obliku lizalica iz brenda Lemme. Prvi, nazvan Lemme Glow, bio je namijenjen kosi, noktima i koži i bio je ograničeno izdanje - ali iz Lemme-a kažu da će ove nove lizalice ostati u stalnoj ponudi.

"Naša zajednica se zaljubila u naše prve lizalice, tako da nisam mogla da dočekam da ih vratimo u novom obliku", rekla je Kardašijan u saopštenju za medije.

"Lizalice Lemme Purr su tako zabavan nastavak jednog od naših najprodavanijih proizvoda, Lemme Purr, i volim što pretvaraju svakodnevnu brigu o sebi u nešto slatko i jednostavno".

Internet se takođe zabavio

Lizalica je poslužila kao inspiracija za sprdnju, te su se korisnici mreža ludo zabavili.

Kourtney Abbasidian is launching Alpha lollipops for your vagina. Once in, you'll never get them out.https://t.co/xy5uFckh9Opic.twitter.com/0MUNd4D1I6 — Ryan B (@Network_Guy8)October 27, 2025

"Medicinske lizalice, ovo je novost!", "Za koga je ovo - njega ili nju?"

Kourtney Kardashian & Travis Barker enjoying some lollipops at a UFC event#PunkRockLifepic.twitter.com/VNMFIWZL3s — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff)March 28, 2021



