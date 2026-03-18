Ovu stvar svi imamo u kući, a žarište je alergena: Najveći je problem što ga većina ne pere i stvara se buđ

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Tepisi i prostirke kriju buđ i alergene više nego što mislite. Evo koliko često treba da ih perete i kako da zaštitite zdravlje u domu.

Tepisi žarište alergena i buđi Izvor: Shutterstock

  • Otkrivamo mjesta nakupljanja buđi i alergena.
  • Većina ljudi te stvari pere veoma rijetko, iako bi trebalo jednom mjesečno.
  • Redovno čišćenje smanjuje rizik za disajne probleme i alergije.

Mislite da znate gdje se u stanu krije buđ? Istina je – nije tamo gdje je najčešće tražite.

Mnogi vjeruju da se buđ najčešće pojavljuje na zidovima, oko prozora ili u kupatilu. Međutim, jedan od najvećih "sakupljača" vlage, prljavštine i alergena nalazi se stalno pod vašim nogama – i većina ljudi ga gotovo nikada ne pere. Upravo tu počinje priča o kućnom predmetu koji svi imamo, a rijetko ga doživljavamo kao mogući zdravstveni problem.

Riječ je o tepisima i prostirkama – predmetima koji upijaju vlagu i zadržavaju nečistoće, ali su često na dnu liste kada je u pitanju čišćenje. Istraživanje koje je sproveo proizvođač tepiha i prostirki pokazalo je da čak 62 odsto ljudi ne pere prostirke bar jednom mjesečno, iako je to minimum koji se preporučuje kako bi se spriječilo zadržavanje vlage i razvoj buđi.

Podaci su još zabrinjavajući: trećina ispitanika pere prostirke tek na svakih pet mjeseci, dok svaka deseta osoba to radi samo jednom godišnje ili rjeđe. U praksi to znači da u mnogim domovima tepisi nisu oprani mjesecima.

Problem je izraženiji tokom hladnijeg dijela godine. Grejna sezona, zatvoreni prozori, loše provjetravanje, mokra obuća i prljavština koju unosimo spolja stvaraju idealne uslove za razvoj buđi. Stručnjaci upozoravaju da ljudi buđ najčešće povezuju samo sa vidljivim mrljama, iako se ona često krije tamo gdje je ne vidimo.

Kako smanjiti rizik od buđi u tepisima i prostirkama

  • Protresite prostirke prije usisavanja, bar jednom nedjeljno, po mogućnosti napolju

  • Redovno usisavajte, naročito hodnike i ulazni dio

  • Perite prostirke jednom mjesečno na temperaturi od 40 stepeni ili više

  • Dobro ih osušite, jer vlaga pogoduje razvoju buđi

Tepisi i prostirke svakodnevno su izloženi gaženju i vlazi. Njihova osnovna funkcija je zadržavanje prljavštine i lako može postati problem za kvalitet vazduha u domu. Ako se ne čiste redovno, u njima se nakupljaju spore buđi, bakterije i alergeni, koji mogu iritirati disajne puteve i pogoršati alergije i astmu, piše Express.

Posebno su ugroženi djeca, starije osobe i svi koji već imaju probleme sa disanjem. Najjednostavniji način da se rizik smanji jeste da prostirke perete redovno, kao i ostali tekstil u kući.

Zanimljivo je da istraživanja pokazuju i jasan paradoks: više od polovine ljudi redovno pere posteljinu jednom nedjeljno, dok tepisi i prostirke koji su u svakodnevnom kontaktu sa prljavštinom često ostaju zanemareni.

Možda će vas zanimati

