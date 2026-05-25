Ispovijest radnice hotela zgrozila javnost: Stjenice skoro niko ne provjerava, a evo šta se nikad ne pere

Iako veliki i udoban krevet u hotelu može da izgleda veoma primamljivo, prema riječima sobarice Natali Brukson, važno je da obavite nekoliko provjera.

Izvor: mgfoto/Shutterstock

Kako prenosi Express.co.uk, ova 37-godišnjakinja, koja godinama radi u hotelijerstvu, ostala je "užasnuta" kada je otkrila koliko se malo pažnje posvećuje provjeri na prisustvo stjenica. Prema njenim riječima, u hotelskom lancu u kojem je radila, provjera na ove insekte vršila se u svega 10 odsto soba.

"Ako ste mislili da se ovi insekti često provjeravaju u hotelskim sobama, varate se", rekla je ona.

U razgovoru za Woman's Own, Natali Brukson je sugerisala gostima da sami obave detaljne provjere prije nego što se opuste. Da biste otkrili stjenice, ona preporučuje da pažljivo pregledate šavove dušeka i dugmad na njemu, jer su to mjesta gdje se one obično skrivaju i polažu jaja. Takođe je upozorila da male mrlje krvi na čaršavima mogu biti jasan znak njihovog prisustva.

Standardna uputstva nalažu provjeru uskih i skrivenih mjesta, kao što su šavovi i etikete dušeka, spojevi konstrukcije kreveta, prednji i zadnji dio uzglavlja, prostor iza noćnih ormarića, pukotine u zidovima, kao i prostor oko električnih utičnica ili ramova slika. U ozbiljnijim slučajevima, može se osjetiti i slatkast, težak miris, sličan mirisu vlažnih peškira.

Natali je otkrila da postoji i druga provjera koja je apsolutno ključna.

"Kada vidite tragove tijela na dušeku, koji pokazuju koliko se prethodni korisnik znojio, shvatite da nikada ne bi trebalo da spavate u hotelskom krevetu bez dodatne zaštitne navlake preko dušeka. To je druga provjera koju uvijek radim", dodala je ona.

Radnica hotela je takođe upozorila goste da dvaput razmisle prije nego što naslone glavu na ukrasne jastuke. Uprkos njihovom čistom izgledu, ona kaže da se ne sjeća da su oni ikada oprani. Prema njenim riječima, isti oprez treba pokazati i sa čašama ostavljenim u sobi, savjetujući da se one dobro operu prije upotrebe.

U međuvremenu, ako sumnjate da ste nakon putovanja donijeli stjenice kući, Martin Sili, izvršni direktor kompanije MattressNextDay, dao je savjete kako da brzo reagujete.

"Ovi mali, pljosnati insekti hrane se ljudskom krvlju, ostavljajući ujede koji izazivaju svrab i ponekad alergijske reakcije. Ono što mnogi ne znaju, jeste da oni mogu da prežive i do godinu dana bez hranjenja, zbog čega čak i jedan jedini insekt može brzo da se pretvori u ogromnu najezdu", objasnio je on.

Sili je dodao da ženke stjenice mogu da polože od 200 do 500 jaja u roku od dva mjeseca, što znači da se problem širi mnogo brže nego što većina ljudi misli. Da bi se to spriječilo, on predlaže da kofere držite podalje od kreveta, a lične stvari čuvate u fiokama kad god je to moguće. Takođe preporučuje putnicima da nose posebnu kesu za prljav veš i da je zatvaraju što je čvršće moguće.

(MONDO)