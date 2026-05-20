Zapečene palačinke sa piletinom i bešamel sosom: Svi će vam tražiti da prepišu recept

Isprobajte recept za zapečene palačinke sa piletinom i bešamel sosom za koje će svi htjeti da znaju recept.
Mekane i tanke zapečene palačinke sa povrćem i topljenim sirom, pa zapečene u kremastom bešamel sosu, idealan su izbor za ručak koji izgleda efektno, a priprema se mnogo lakše nego što djeluje.
Ove slane palačinke su izdašne, mirisne i savršene kada želite nešto drugačije od klasičnih zapečenih jela iz rerne. Kombinacija začinjene piletine, nježnih palačinki i zlatne korice od sira osvaja već na prvi zalogaj.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 4-6
Vrijeme pripreme: 35 minuta
Vreme kuvanja/pečenja: 35 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 10 minuta
Težina: srednje zahtevno
Sastojci:
Za palačinke:
- 2 jaja
- 450 ml mleka
- 150 g brašna
- 1 ravna kašičica soli
- 2 kašike ulja
- Za bešamel sos:
- 2 kašike maslaca
- 3 kašike brašna
- 600 ml mlijeka
- so po ukusu
- malo muskatnog oraščića
- biber po želji
Za fil:
- 1 kg pilećeg bataka bez kostiju, isječenog na kockice
- 1 crvena paprika
- 1 zelena paprika
- 1 srednja glavica crnog luka
- 2 čena bijelog luka
- 5 kašika maslinovog ulja
- 100 ml neutralne pavlake za kuvanje
- so, biber, origano, kari, tucana paprika
- rendani kačkavalj
Priprema:
1. korak: Priprema palačinki
Prvo pripremite smjesu za palačinke. U dublju posudu sipajte mlijeko, dodajte jaja, brašno, so i ulje, pa sve dobro umutite dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Pecite tanke palačinke na zagrijanom tiganju sa obje strane dok ne dobiju blagu zlatnu boju. Ređajte ih jednu preko druge i prekrijte krpom kako se ne bi osušile.
ostavite smesu da odmori 15 do 20 minuta prije pečenja. Tako će brašno bolje upiti tečnost, a palačinke će biti elastičnije i lakše za punjenje.
2. korak: Dinstanje povrća i mesa
Za fil zagrijte maslinovo ulje u većem tiganju. Dodajte sitno sjeckani luk i bijeli luk, pa kratko propržite. Ubacite piletinu i pržite dok ne dobije boju. Zatim dodajte isječene paprike i nastavite dinstanje dok povrće ne omekša.
3. korak: Začini
Kada je meso gotovo, začinite po ukusu solju, biberom, karijem, tucanom paprikom i suvim začinima. Na kraju umiješajte pavlaku za kuvanje i kratko kuvajte dok fil ne postane kremast i sočan.
4. korak: Priprema bešamela
Za bešamel sos otopite maslac u šerpi, dodajte brašno i miješajte dok blago ne porumeni. Postepeno sipajte toplo mlijeko uz stalno miješanje kako biste dobili gladak sos bez grudvica. Kuvajte dok se ne zgusne, pa začinite solju, biberom i muskatnim oraščićem.
5. korak: Filovanje
Svaku palačinku napunite pripremljenim filom i malo rendanog kačkavalja, pa je zatvorite poput zavežljaja ili jednostavno urolajte. Ređajte ih u podmazanu posudu za pečenje.
6. korak: Pečenje
Prelijte palačinke bešamel sosom, odozgo dodajte još rendanog sira i pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 180 stepeni dok površina ne postane zlatna i zapečena.
7. korak: Služenje
Poslužite toplo, uz sezonsku salatu.