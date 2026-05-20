Zapečene palačinke sa piletinom i bešamel sosom: Svi će vam tražiti da prepišu recept

Isprobajte recept za zapečene palačinke sa piletinom i bešamel sosom za koje će svi htjeti da znaju recept.

Mekane i tanke zapečene palačinke sa povrćem i topljenim sirom, pa zapečene u kremastom bešamel sosu, idealan su izbor za ručak koji izgleda efektno, a priprema se mnogo lakše nego što djeluje.

Ove slane palačinke su izdašne, mirisne i savršene kada želite nešto drugačije od klasičnih zapečenih jela iz rerne. Kombinacija začinjene piletine, nježnih palačinki i zlatne korice od sira osvaja već na prvi zalogaj.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 4-6

Vrijeme pripreme: 35 minuta

Vreme kuvanja/pečenja: 35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 10 minuta

Težina: srednje zahtevno

Sastojci:

Za palačinke:

2 jaja

450 ml mleka

150 g brašna

1 ravna kašičica soli

2 kašike ulja

Za bešamel sos:

2 kašike maslaca

3 kašike brašna

600 ml mlijeka

so po ukusu

malo muskatnog oraščića

biber po želji

Za fil:

1 kg pilećeg bataka bez kostiju, isječenog na kockice

1 crvena paprika

1 zelena paprika

1 srednja glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

5 kašika maslinovog ulja

100 ml neutralne pavlake za kuvanje

so, biber, origano, kari, tucana paprika

rendani kačkavalj

Priprema:

1. korak: Priprema palačinki

Prvo pripremite smjesu za palačinke. U dublju posudu sipajte mlijeko, dodajte jaja, brašno, so i ulje, pa sve dobro umutite dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Pecite tanke palačinke na zagrijanom tiganju sa obje strane dok ne dobiju blagu zlatnu boju. Ređajte ih jednu preko druge i prekrijte krpom kako se ne bi osušile.

Za još mekše palačinke ostavite smesu da odmori 15 do 20 minuta prije pečenja. Tako će brašno bolje upiti tečnost, a palačinke će biti elastičnije i lakše za punjenje.

2. korak: Dinstanje povrća i mesa

Za fil zagrijte maslinovo ulje u većem tiganju. Dodajte sitno sjeckani luk i bijeli luk, pa kratko propržite. Ubacite piletinu i pržite dok ne dobije boju. Zatim dodajte isječene paprike i nastavite dinstanje dok povrće ne omekša.

3. korak: Začini

Kada je meso gotovo, začinite po ukusu solju, biberom, karijem, tucanom paprikom i suvim začinima. Na kraju umiješajte pavlaku za kuvanje i kratko kuvajte dok fil ne postane kremast i sočan.

4. korak: Priprema bešamela

Za bešamel sos otopite maslac u šerpi, dodajte brašno i miješajte dok blago ne porumeni. Postepeno sipajte toplo mlijeko uz stalno miješanje kako biste dobili gladak sos bez grudvica. Kuvajte dok se ne zgusne, pa začinite solju, biberom i muskatnim oraščićem.

5. korak: Filovanje

Svaku palačinku napunite pripremljenim filom i malo rendanog kačkavalja, pa je zatvorite poput zavežljaja ili jednostavno urolajte. Ređajte ih u podmazanu posudu za pečenje.

6. korak: Pečenje

Prelijte palačinke bešamel sosom, odozgo dodajte još rendanog sira i pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 180 stepeni dok površina ne postane zlatna i zapečena.

7. korak: Služenje

Poslužite toplo, uz sezonsku salatu.