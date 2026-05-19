Mnogi ih bacaju misleći da su bezvrijedne, a kolekcionari za njih daju bogatstvo: Provjerite da li imate ovakve kašike

Dok mnogi bez razmišljanja bacaju požutjele i izblijedjele stare kašike, kolekcionari širom Evrope ih tiho traže - i za pojedine primjerke spremni su da plate pravo malo bogatstvo. Zato vrijedi provjeriti šta se krije na dnu kuhinjske fioke.

Interesovanje kolekcionara za stari escajg posljednjih godina značajno je poraslo. U starim kuhinjskim fiokama mogu se pronaći kašike čija vrijednost dostiže i nekoliko stotina evra, a prema pisanju norveškog portala Dagens.no, posebno su traženi stari hotelski i željeznički primjerci sa originalnim logotipom, ugraviranim natpisom ili žigom proizvođača.

Mnogi bacaju stari i potamnjeli pribor kada više ne odgovara izgledu doma. Međutim, nisu sve stare kašike bezvrijedne - one koje potiču iz istorijskih hotela, restorana i željezničkih vagona danas su veoma cijenjeni kolekcionarski predmeti.

Kašike iz zlatnog doba danas vrijede pravo bogatstvo

Posebno su tražene kašike iz vremena takozvane Prve republike, odnosno Prve Čehoslovačke Republike između 1918. i 1938. godine. Kolekcionare ne privlači samo materijal od kog su napravljene, već i njihova istorijska vrijednost. To je bilo vreme kada su hoteli i željezničke kompanije bili poznati po kvalitetu i dugotrajnoj izradi detalja. Kašike su često završavale kao mali suveniri koje su putnici nosili iz restorana i vozova.

Najveću vrijednost imaju primjerci sa jasno vidljivim logotipom, ugraviranim natpisom ili oznakom porijekla. Kolekcionari posebno traže predmete povezane sa međunarodnim železničkim kompanijama, među kojima se izdvaja CIWL, kompanija povezana sa legendarnim Orijent ekspresom. Cijenjene su i kašike starih željezničkih kompanija sa prepoznatljivim simbolima ili detaljima u art deko stilu.

Danas takvi predmeti mogu vrijediti između 220 i 660 evra.

Posebno cijenjen hotelski pribor

Ni hotelski pribor nije zanemaren među kolekcionarima. Kao posebno zanimljivi primeri navode se kašike iz praškog hotela Alcron i Grandhotela Pupp u Karlovim Varima. Pribor pravljen po narudžbini poznatih hotela privlači pažnju upravo zato što je povezan sa određenim mjestom i istorijskim periodom.

Kako da provjerite da li vaša kašika vrijedi

Prilikom procjene vrijednosti najvažnije je proveriti oznake na kašiki — logotip, ugravirani natpis ili žig proizvođača mogu biti presudni. Posebno se izdvajaju proizvođači poput Berndorfa i Sandrika, čiji žigovi značajno povećavaju vrijednost predmeta, dok srebrni pečati dodatno podižu cijenu.

Na vrijednost utiče i stanje predmeta. Blaga patina uglavnom nije problem, ali oštećenja, savijanja ili previše agresivno čišćenje mogu umanjiti cijenu. Ukoliko se pronađe kompletan set u originalnoj kutiji, njegova vrijednost može biti mnogo veća od pojedinačnih komada.

