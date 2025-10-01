Šest stvari iz devedesetih koje sada mnogo vrijede: Neke ste sigurno obožavali i marljivo čuvali

Predmeti iz devedesetih koje ste odavno zaboravili i odložili u ormar ili tavan, danas dostižu iznenađujuće visoke cijene.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Shutterstock

Inflacija i kriza mnoge su natjerali da rade dva posla kako bi zaradili dodatni novac, ali rješenje za brzu zaradu može biti u nekim od zaboravljenih stvari u vašem ormaru.

Ukoliko ste odrasli 90-ih, vjerovatno ste ispratili većinu ondašnjih trendova - bilo da ste igračke dobijali na poklon ili sakupljali ogromnu kolekciju video-kaseta. I vjerovatno ste te stvari spakovali i niste ih pogledali godinama.

Ali neke od tih predmeta vrijedi ponovo pogledati jer sada, 30 godina kasnije, mogu vrijediti mnogo više nego što ste ih nekada platili.

Ovih šest predmeta iz 90-ih sada potencijalno vrijedi bogatstvo:

1. Firbi

Firbi (Furby) je bio jedna od najtraženijih igračaka devedesetih. Ukoliko imate originalni primjerak, Firbi ograničenog izdanja ili nekog rijetkog (ili ga nikada niste izvadili iz originalnog pakovanja), onda biste mogli zaraditi.

Koliko ćete dobiti za igračku, zavisi vrste Firbija i stanja, ali neke od starijih igračaka se prodaju na eBay-u za oko 115 evra, ili čak 200 evra ako je u originalnoj kutiji. Rjeđi primjerci Firbija mogu dostići i veću cifru.

Izvor: Bob Korn / Alamy / Profimedia

Mental Floss je naveo da je originalni Firbi iz 1998. godine prodat za 600 evra na eBay-u prije nekoliko godina, dok je Money Digest naveo da je super rijedak Firbi ukrašen draguljima prodat za čak 5.500 evra prošle godine.

Ukoliko posjedujete najređeg Firbija koji je proizveden u samo tri primjerka, onda biste zaista mogli da se obogatite, iako niko zapravo nije dao nikakvu naznaku koliko bi mogao da vrijedi. U pitanju je Dugin Firbi.

2. Pokemon karte

Prije nego što je izmišljena popularna igrica koja je podrazumijevala gledanje u telefon i hvatanje malih životinja u "stvarnosti", postojao je još jedan način da mnogo Pokemona imate u svom životu- pomoću kartica za razmjenu.

Devedesetih su bile vrlo popularne, a ukoliko ih imate u nekom zabačenom kutku stana mogli biste zaraditi na njima, prenosi Metro.

Izvor: Kevin Woods / Alamy / Profimedia

CNN je 2022. godine pisao da je retka karta Pokémon Base Set Shadowless 1st Edition Holo Charizard iz 1999. godine prodata na aukciji za impresivnih 386.400 evra. Na taj način je postavljen rekord svih vremena, pa ne bi bilo loše provjeriti koje karte možda još uvek imate i koja je njihova vrijednost.

Nikad se ne zna, možda držite bogatstvo u prašnjavom ormaru.

3. Prvo izdanje Harija Potera

Hari Poter i kamen mudrosti izvorno je objavljen u junu 1997, a ostalo je, naravno, istorija. Ako ste bili jedan od onih koji su kupili originalni primjerak romana JK Roling o Poteru, mogli biste biti vlasnici pravog malog blaga.

Veb stranica Mugglenet o Hariju Poteru izvijestila je da bi prvo izdanje te originalne knjige, zajedno s originalnom naslovnicom i tipfelerima, moglo dostići cijenu od 27.000 do 45.000 evra.

Izvor: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Budući da je ikada štampano samo 500 primjeraka tog izdanja, šanse da ga imate prilično su male, ali ako je ova knjiga u vašem posedu, njenu vrijednost provjerite na eBayu ili First Edition Books.

4. Igrica Super Mario Bros

Oni koji su odrastali 1990-ih dobar dio svog vremena provodili su igrajući Nintendo, a jedna od najpopularnijih igara bila je Super Mario Bros.

Izvor: vanillasky / Alamy / Profimedia

Posjedovanje kopije jedne od originalnih igara moglo bi vam donijeti pravo malo bogatstvo. Naime, 2020. neotvorena kopija igrice Super Mario Bros 3 prodata je za 142.000 evra na aukciji, a samo nekoliko meseci kasnije originalna igrica na stranici za kolekcionare prodata je za nevjerovatnih 1,8 miliona evra

5. Stare Diznijeve kasete

Mail Online izvijestio je još 2023. da se neki klasični Diznijevi filmovi na eBay prodaju za petocifrene iznose. To uključuje rijetko izdanje "101 Dalmatinca", neotpakovanu VHS kasetu, koja je prodata za gotovo 18.000 evra.

Izvor: mediadrumimages/Leland Kent / Media Drum World / Profimedia

Cijena kaseta zavisi od niza faktora, a neki od njih su stanje u kojem je kaseta, koje je izdanje u pitanju, ali svakako se isplati provjeriti imate li još uvijek neku od ovih kaseta koja bi danas mogla biti vrijedan primerak.

6. Tamagotchi

Nakon što se 1996. godine pojavio na tržištu, Tamagotchi, mali elektronski ljubimac, brzo je postao popularan, a danas bi vam mogao donijeti lijepu svotu novca.

Izvor: Ana Belen garcia sanchez / Alamy / Profimedia

Časopis Smithsonian izvijestio je 2021. da je redak Mobile Kaitsu! Tamagotchi Plus iz tog doba prodat za oko 4.500 evra, a neki drugi Tamagotchi iz 1990-ih mogu se prodati za gotovo 1000 evra.

(MONDO)