Da li se prepoznajete: Lista osoba koje treba izbjegavati po svaku cijenu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Ima ljudi koji svojim prisustvom osvijetle prostoriju i izmame osmijeh prisutnih. A ima i onih zbog kojih prelazimo ulicu i proklinjemo dan kad smo ih sreli.

žena.jpg Izvor: Shutterstock

Napravili smo listu osobina i navika koje imaju posebno iritantni ljudi. Neke su bezazlene, neke su nepodnošljive, neke samo nerviraju, a neke prosto izluđuju.

I prije nego što vam je pokažemo - znamo da svako od vas ima sličan spisak u glavi, pa slobodno u komentarima dopunite listu i javite nam ako ste se prepoznali!

Od hipohondara, neumornih pričalica, teoretičara zavjera, škrtica i proždrljivaca, preko "moralnih vertikala", neduhovitih komičara i energetskih vampira, do političkih botova, narodnih "ljekara" i vječno nadrndanih gunđala - svi su tu.

Listajte i uživajte!

(MONDO)

Tagovi

osobine ljudi zanimljivosti navike

