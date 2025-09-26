logo
Lažni zid skrivao neprocjenjivo blago: Pogledajte šta je žena pronašla u podrumu

Lažni zid skrivao neprocjenjivo blago: Pogledajte šta je žena pronašla u podrumu

Autor Jasmina Glišić

Autor Jasmina Glišić
0

Podrum skrivao umjetničko čudo: Slučajno otkriven mural pokrenuo lavinu komentara

Žena renovirala podrum našla sliku na zidu Izvor: Shutterstock

Jedna Amerikanka je tokom renoviranja podruma naišla na lažni zid iza kog se krila prava vremenska kapsula – mural star gotovo sto godina. Njeno otkriće pokrenulo je lavinu komentara i teorija na mrežama.

Zvuči kao scena iz trilera, ali jednoj ženi iz Bafala (SAD) desilo se baš to. Dok je renovirala svoj podrum, sklonila je zid od sivih panela i otkrila skriveni mural star skoro vek. I ne, nije bila samo neka šara na zidu.

Slika je bila potpuno očuvana, a prikazivala je čoveka na magarcu kako se udaljava od para prema grupi od tri osobe u razgovoru. Svi nose sombrera, pa su odmah krenule teorije – od toga da li je mural dio starog meksičkog restorana, do nagađanja da se iza njega krije priča o tajnim poslovima iz prošlog vijeka.

Found in basement
byu/dmvolere inBuffalo

„Naša kuća je izgrađena 1926. godine u Kenmoru, Bafalo. Pitamo se kada je mural nastao i da li je još neko naišao na nešto slično“, napisala je žena na Reditu.

Ubrzo su stigli odgovori – od ljudi koji su u svojim podrumima pronalazili freske sa motivima Divljeg zapada, do onih koji su otkrivali teretane, frizerske salone ili stare časopise iz pedesetih godina.

Jedan korisnik se našalio: „Koliko bi ludo bilo da se u tvom podrumu zapravo krije mali restoran?“

Drugi su joj savjetovali da kontaktira lokalni istorijski muzej, jer bi mural mogao da ima i umjetničku vrijednost.

Ispostavlja se da su ovakva otkrića u Bafalu prilično česta. Podrumi su često korišćeni za skrivene poslove, improvizovane salone i okupljanja, pa danas predstavljaju svojevrsne vremeplove. Nije rijetkost da neko izgradi zid tamo gdje mu nije mjesto i napravi pravu vremensku kapsulu.

„Nevjerovatno je koliko kuće u ovom kraju čuvaju iznenađenja. U svakoj sam pronašao umjetnička djela koja samo čekaju da ponovo ugledaju svjetlost dana“, napisao je jedan komentator.

