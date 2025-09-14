logo
Renoviranje kuhinje bez stresa: Vodič korak po korak do savršenog prostora za kuvanje

Autor Vesna Kerkez
Kako uspešno renovirati kuhinju? Dajemo vam savjete korak po korak za opremanje najboljeg prostora za čuvanje namirnica i pripremu jela.

kako renovirati kuhinju korak po korak Izvor: Lepa i srećna

Renoviranje kuhinje  je veliki poduhvat, ali uz dobru pripremu i planiranje, cijeli proces može da bude znatno jednostavniji i manje stresan.

Prvi i najvažniji korak je pažljivo planiranje. Prije nego što se upustite u bilo kakav rad, važno je angažovati pouzdanog majstora koji ima iskustva u renoviranju kuhinje. Razmislite o svom budžetu, željenom stilu, funkcionalnosti i mogućnostima u konkretnom prostoru.

Planiranje kuhinje

Kada je plan gotov, prelazi se na pripremu terena. To podrazumijeva uklanjanje starih elemenata, čišćenje prostora i osiguranje da su svi potrebni materijali i alati spremni. Dobra priprema značajno olakšava sljedeće korake i smanjuje šanse za nepredviđene probleme. Ne zaboravite da morate da organizujete neku"privremenu kuhinju" negdje u stanu - dok se u vašoj staroj kuhinji radi, vi treba da negdje skladištite namirnice, držite posuđe i pripremate bar jednostavne obroke.

Prije postavljanja kuhinjskih elemenata

Sljedeći korak su vodovod i električne instalacije. Ovo je kritičan dio, jer pravilno postavljene cijevi, utičnice i osvjetljenje omogućavaju funkcionalnu i bezbjednu kuhinju. Preporučuje se da ove radove izvode pouzdani stručnjaci.

Zatim na red dolaze zidovi i podovi. Bilo da planirate keramičke pločice, laminat ili farbanje zidova, važno je da sve površine budu ravne, čiste i spremne za završnu obradu. Ovaj korak postavlja temelj za estetsku i praktičnu stranu kuhinje.

Izvor: Lepa i srećna

Kuhinjski elementi

Nakon toga slijede ormarići i kuhinjski elementi. Postavljanje kuhinjskih jedinica zahtijeva preciznost kako bi vrata i fioke funkcionisali savršeno, a prostor bio maksimalno iskorišćen.

Prvo, ormarići treba da budu pravilno nivelisani, odnosno da stoje potpuno ravno kako bi vrata i fioke glatko funkcionisala. Drugo, vodite računa o visini – gornji elementi se obično postavljaju tako da je između radne površine i donjih dijelova ormarića dovoljno prostora za rad i kuhinjske aparate. Treće, raspored treba planirati prema principu radnog trougla, gdje su sudopera, šporet i frižider postavljeni tako da omogućavaju lak i prirodan tok pripreme hrane.

Takođe, važno je ostaviti dovoljno prostora između elemenata za otvaranje vrata i fioka, a teži dio kuhinje, poput ugradnih uređaja, planirati tako da ne ometa ergonomiju i svakodnevno korišćenje. Kvalitetno pričvršćivanje ormarića i pravilno raspoređivanje težine osigurava dugovječnost i stabilnost cjelokupne kuhinje.

Izvor: Lepa i srećna

Kuhinjski aparati

Kada su ormarići na svom mjestu, dolazi na red ugradnja aparata. Pravilno instalirani šporet, frižider, mašina za sudove i drugi uređaji čine kuhinju funkcionalnom i spremnom za svakodnevno korišćenje.

Na kraju dolaze finalni detalji. Dodaci poput polica, rasvjete, dekorativnih elemenata i organizacija unutrašnjosti ormarića daju kuhinji završni pečat i čine je prijatnom za boravak.

(MONDO/Lepa&Srećna)

