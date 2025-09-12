Kako lako i brzo skinuti stare tapete? Ne plaćajte majstore, sredite zidove sami uz ove savete

Skidanje starih tapeta može delovati kao težak i prljav posao, ali uz prave metode i malo strpljenja, možete to obaviti sami i uštedjeti novac. Korak po korak vodič pokazuje kako da uklonite tapete bez oštećenja zidova i pripremite prostor za nove tapete ili krečenje.

Izvor: Shutterstock

Skidanje starih tapeta je još jedan od onih poslova koje je najljepše prepustiti stručnjacima. Ipak, ako želite da to obavite sami i uštedite novac, postoji način da cijeli proces bude lakši i efikasniji.

Prvo, važno je dobro pripremiti prostoriju. Uklonite sve slike, police i ogledala sa zidova, a nameštaj pomerite ka sredini sobe. Pod pokrijte najlonom za zaštitu, koji je najbolje fiksirati krep trakom uz lajsne. Stare novine mogu da posluže, ali je najlon praktičnije rješenje. Posebnu pažnju obratite na utičnice i prekidače, jer voda i vlaga mogu da naprave problem.

Postoje dva osnovna načina za skidanje tapeta: klasičnim natapanjem i četkom ili valjkom i upotrebom paročistača. Kod natapanja, vodu nanosite ravnomjerno po zidu pomoću pumpice sa raspršivačem, a još efikasnije je koristiti valjak ili široku četku za krečenje.

Obratite pažnju da natopite sve uglove i ivice oko vrata, jer na tim mestima tapete često ostaju suve, što otežava skidanje lepka. Početak je uvek proba – natopite jedan kvadratni metar zida vrućom vodom i sačekajte nekoliko minuta da se lepak omekša. Zatim probajte da odlepite tapetu počevši od jednog ćoška. Ako se tapeta i lepak uklanjaju bez problema, sreća je na vašoj strani.

Izvor: Shutterstock

Kod starijih ili višeslojnih tapeta često se dešava da se prvi sloj odlepi, dok donji ostaje. U tom slučaju prekinite i pokušajte sa druge strane da uklonite oba sloja odjednom. Ako ostane lijepak i donji sloj, jedino rješenje je pažljivo guljenje špahtlom, jer se dijelovi stalno cepkaju na male komade. Idealno je kada se tapete skidaju u jednom potezu, posebno ako su novijeg tipa i nakon pravilnog natapanja.

Ako se na zidu zadrže tragovi lijepka, u vodu možete dodati nekoliko kapi sredstva za pranje sudova ili malo alkoholnog sirćeta, nakvasiti tragove i sačekati nekoliko minuta, a zatim pažljivo sastružite špahtlom. Pripazite da ne oštetite zid, jer vlaga ga može učiniti osjetljivijim.

Upotreba paročistača može da olakša proces, posebno kod tapeta koje se teško skidaju ili tapeta na gletovanim i malterisanim zidovima. Paročistač omogućava da para prodre duboko u slojeve lijepka i tapete, olakšavajući njihovo skidanje bez previše truda. Pomjerajte glavu paročistača polako po tapeti, pričekajte nekoliko sekundi da para omekša lepak i odmah potom špahtlom pažljivo odlijepite tapetu. Ako tapeta i dalje odoljeva, ponovite postupak na istom dijelu zida.

Izvor: Shutterstock

Kada uklonite sve slojeve tapeta, ne zaboravite na detalje. Prebrišite zid vlažnom krpom natopljenom čistom toplom vodom da uklonite ostatke lepka i sredstva koja ste koristili. Ostavite prostoriju provetrenu da se zidovi potpuno osuše, jer vlažni zidovi mogu otežati naknadno krečenje. Prije nego što počnete sa krečenjem, proverite da li ima neravnina, rupa od eksera ili oštećenja od špahtle.

Eventualna oštećenja lako se popravljaju glet masom. Dobro izmešana i pravilno naneta glet masa daje ravnu površinu koja se može prešmirglati finim brusnim papirom, čime zid postaje spreman za krečenje ili postavljanje novih tapeta.

Uz malo strpljenja i pažnje, kombinovanjem klasičnog natapanja i paročistača, uz ispravnu pripremu i završnu obradu zida, rezultat može biti izvanredan i mnogo bolji nego što očekujete.

