Pametne ideje za uzanu i dugačku dnevnu sobu: Pet jednostavnih trikova dizajnera za udobnost i vizuelnu širinu

Autor mondo.ba
0

Otkrijte 5 praktičnih trikova kako da uzak i dugačak dnevni boravak učinite prostranijim i udobnijim. Pravi raspored namještaja, boje i dekor učiniće čudo.

Savjeti za uređenje uskog dnevnog boravka Izvor: Dariusz Jarzabek/Shutterstock

Uređenje dnevnog boravka nikada nije jednostavan zadatak, a posebno kada je prostorija uska i izdužena. Ako se pravilno ne rasporedi nameštaj, ovakav prostor može djelovati klaustrofobično ili neuredno. Ipak, uz nekoliko pametnih trikova, dugačak dnevni boravak može postati topao, funkcionalan i prijatan prostor za odmor.

1. Podjelite prostor na zone

Umjesto da gledate na dnevnu sobu kao na jednu veliku prostoriju, podjelite je na manje zone. Na primer, jedan dio može biti za sjedenje i druženje, a drugi za čitanje, rad ili mali sto za kafu. Ova podela daje osjećaj reda i funkcionalnosti.

2. Birajte namještaj prave veličine

Velike i glomazne garniture samo će naglasiti uzak oblik prostorije. Umjesto toga, odlučite se za manje sofe, dvosede ili fotelje koje se lako kombinuju i pomjeraju. Modularni namještaj je takođe odličan izbor jer se može prilagoditi prostoru.

3. Igrajte se ogledalima i rasvjetom

Ogledala su pravi saveznik u malim i uskim sobama. Postavite jedno veliko ogledalo ili nekoliko manjih na zid – ono će reflektovati svjetlost i vizuelno proširiti prostor. Uz to, koristite rasvjetu u više izvora – stona lampa, podna lampa, zidne lampe – umjesto samo jednog centralnog lustera.

Uska dnevna soba
Izvor: Esteveg/Shutterstock

4. Rasporedite tepih i dekor

Tepisi mogu pomoći da se soba vizuelno skrati i "proširi". Umesto jednog dugačkog tepiha, stavite dva manja u različite zone. Tako ćete unijeti dinamiku i prostor neće izgledati kao tunel. Dekor neka bude suptilan – nekoliko pažljivo biranih detalja umjesto nagomilavanja.

5. Boje koje otvaraju prostor

Svetle nijanse su najjednostavniji trik za postizanje prostranosti. Bijela, bež, svijetlosiva ili pastelne boje na zidovima učiniće prostoriju otvorenijom. Tamne boje koristite samo u akcentima, na jastucima, policama ili umetničkim slikama, kako biste unijeli kontrast.

Uska dnevna soba
Izvor: Dariusz Jarzabek/Shutterstock

Na kraju, važno je da prostor odiše vašim stilom i da vam bude prijatno. Uz pravi raspored i pametne trikove, i uzak dnevni boravak može postati srce doma u kojem rado provodite vrijeme.

(MONDO/Lepa i srećna)

