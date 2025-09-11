Kako da uredite prijatan i topao dnevni boravak: Savjeti dizajnera za udobnu dnevnu sobu

Najbolji savjeti za uređenje dnevne sobe.

Izvor: Shutterstock

Postoji nešto posebno u tome kada uđete u prostoriju i odmah se osjećate opušteno. Možda je to osvjetljenje, mekana sofa, miris u vazduhu ili način na koji boje stvaraju atmosferu u prostoru. Prijatan dnevni boravak čini sve to, i to bez preteranog truda.

Kako sve više ljudi stavlja udobnost i sporiji ritam života u prvi plan, dnevna soba postaje prostor u kojem nam je najvažnije kako se osjećamo. Zato su u modi toplina, smiren dizajn i blagi nostalgični šarm.

Bilo da planirate potpuno renoviranje ili samo želite da osvježite nekoliko kutaka, ovi trendovi će vam pomoći da kreirate prostor koji je udoban, topao i originalan.

Moderni zidni paneli

Paneli su se od starih, pomalo zastarelih elemenata, transformisali u moderni trend koji ne gubi na popularnosti. Ono što je nekada bilo rezervisano za starinske kuće, danas se sve više koristi i u modernim stanovima, pa čak i u iznajmljenim prostorima.

Izvor: Shutterstock

Paneli u u bogatim tonovima poput maslinastozelene, patlidžan ljubičaste ili tople drap boje odmah dodaju dubinu i karakter prostoru. Ovi zemljani tonovi djeluju bezvremenski i umirujuće – upravo ono što želite u prostoru za opuštanje.

Za nešto savremenije, vertikalne drvene letvice su takođe u trendu. One diskretno unose teksturu, a ne dominiraju prostorom, savršene za zid iza televizora ili čitalački kutak.

Topli neutrali zamjenjuju sivu

Dugi niz godina, siva je bila omiljena neutralna nijansa. Sada je njen prostor preuzeo topliji spektar boja – mislite na nijanse pečurke, ovsene kaše, gline i mekane karamele. Ove boje čine prostor prijatnijim, posebno u kombinaciji sa prirodnim svetlom i mekanim tkaninama.

Jedan od najlakših načina da dnevni boravak učinite prijatnim je slojevito kombinovanje ovih tonova. Sofa u boji pečurke, zidovi u boji ovsene kaše i draperije u karamel tonovima stvaraju mirnu osnovu. Zatim možete dodati dubinu jastucima, tepisima i bacanjima u nešto svjetlijim ili tamnijim nijansama.

Izvor: Shutterstock

Tkanine sa teksturom poput buklea, baršuna i lanenih tkanina sprečavaju da prostor djeluje previše dosadno.

Svijetla i lampe koji prave astmosferu

Centralno plafonsko osvjetljenje retko kada stvori odgovarajuću atmosferu u dnevnom boravku. Zato se savremeni dizajneri oslanjaju se na slojevito osvetljenje: "plisirane" lampe, upečatljive podne lampe i atraktivni zidni svetlosni elementi koji izgledaju podjednako dobro kada svijetle i kada su ugašeni.

Trik je u kombinovanju više izvora svjetla: topla podna lampa u uglu, stona lampa na komodi, možda i red svijeća ili lampica – cilj je stvoriti „bazene svjetla“ koji prostor čine prijatnim, posebno uveče. Ako menjate sijalice, birajte one ispod 3000K da svjetlost ostane mekana i zlatna, a ne oštra i hladna.

Izvor: Shutterstock

Zaobljeni oblici i mekane siluete

Prave linije i oštri uglovi ustupaju mesto blagim krivinama, što unosi veliku razliku u atmosferu prostora. Zaobljene fotelje, ovalni stočići, lukasti elementi i čak talasaste police sve više osvajaju dnevne boravke.

Ovi oblici su vizuelno prijatniji i lakše se „upijaju“ pogledom. Razbijaju kutijasti izgled prostorije i unose mekšu energiju – baš ono što želite u udobnom domu. Zaobljeni elementi lijepo se kombinuju sa slojevitim tkaninama i pomažu u kreiranju malih „kutaka“ u kojima imate želju da se sklupčate i lijepo odmorite.

Maksimalna tekstura, minimalan nered

Jedan od najlakših načina da prostor učinite prijatnim je slojevito kombinovanje tekstura. Ne morate preterivati sa dodacima ili šarenim desenima – dovoljne su različite taktilne površine.

Razmislite o grubom pletenom ćebetu preko kauča, vunenom tepihu, jastucima od buklea u fotelji i možda korpi od pruća u uglu za časopise ili dodatne pokrivače. Ključ je u prirodnom miješanju materijala.

Izvor: Shutterstock

Materijali poput jute, vune, lana i neobrađenog drveta posebno su popularni. Oni unose toplinu, stabilnost i prijatan kontrast glatkim površinama poput zidova ili kožnog nameštaja.

Prava vatra i dekorativni kamin

Ništa tako brzo ne stvori prijatnu atmosferu kao kamin. Danas više ne morate ni da imate pravi dimnjak da biste uživali u njemu. Bioetanol kamini, moderni električni uređaji sa efektom drva u plamenu su sve popularniji i funkcionišu u gotovo svakom domu. Ako ni to nije opcija, čak i dekorativni okvir kamina može stvoriti isti utisak. Ukrasite ga svijećama i lampicama da dobijete toplu i udobnu atmosferu.

Najprijatnija dnevna soba je ona koja odražava ljude koji u njoj žive. Nije bitno da prostor savršeno "stilizovan", već da odražava vas.

Dodajte knjige koje volite, sveće sa omiljenim mirisom, šolje koje ste sakupljali godinama ili poster sa putovanja. Stara fotelja ili ručno rađena keramička vaza mogu unijeti više topline od bilo čega kupljenog da se "uklopi u temu". U galeriji slika pogledajte jednu efektnu dnevnu sobu u malom stanu.