Kako urediti spavaću sobu u potkrovlju da djeluje veće: Trikovi dizajnera koji stvarno rade

Kako urediti spavaću sobu u potkrovlju da djeluje veće: Trikovi dizajnera koji stvarno rade

Autor mondo.ba
0

Uređenje spavaće sobe u potkrovlju može biti izazov zbog kosina i malog prostora. Evo nekoliko stvari koji će vam pomoći da maksimalno iskoristite prostor.

Kako urediti spavaću sobu u potkrovlju da djeluje veće Izvor: Toyakisphoto/Shutterstock

Spavaće sobe u potkrovlju često djeluju kao izazov za uređenje. Niži plafoni, kosine i ograničen prostor mogu odvratiti od ideje da tu napravite funkcionalnu i udobnu sobu. Međutim, potkrovlje može biti savršeno mesto za intiman i prijatan kutak za odmor, ako se pravilno iskoristi.

Ključ je u kreativnom rasporedu, multifunkcionalnom nameštaju i pametnom odlaganju. Uz nekoliko trikova, niša ili kosina mogu postati centralni dio dizajna, a mali prostor će delovati prostrano i svjetlo. U ovom vodiču dajemo praktične savjete kako da maksimalno iskoristite svaku kvadratnu metu i napravite spavaću sobu koja je istovremeno funkcionalna i estetski privlačna.

1. Iskoristite kosine i niše

Kosi plafoni često se doživljavaju kao ograničenje, ali zapravo nude priliku za kreativno rješenje. Evo kako:

  • Postavite krevet uz nižu stranu plafona – dobijate visinu na sredini sobe za kretanje.
  • Iskoristite niše za police, komode ili radni kutak.
  • Razmislite o ugradnim ormarićima po mjeri, koji savršeno prate kosine i čuvaju prostor.

2. Birajte nisku, ali funkcionalnu rasvjetu

Visoki lusteri nisu najbolja opcija za potkrovlje. Bolje rešenje su:

  • Zidne ili plafonske lampe koje ne zauzimaju mnogo prostora.
  • LED trake ispod kosina ili polica – stvaraju ambijentalno svjetlo i vizuelno šire prostor.
Spavaća soba u potkrovlju
Izvor: liloon/Shutterstock

3. Pametan izbor namještaja

Mali potkrovni prostor zahtjeva višefunkcionalan nameštaj:

  • Krevet sa fiokama ili prostorom za odlaganje ispod – idealno za male sobe.
  • Skoro uvijek bolje funkcionišu niži ormari, komode i noćni ormarići.
  • Sklopivi stolovi ili police na zidovima oslobađaju podni prostor.

4. Svijetle boje i reflektujući materijali

Niži plafoni i mali prostor zahtjevaju svetle tonove kako bi soba djelovala veća:

  • Bijele, krem, pastelne nijanse za zidove i plafon.
  • Ogledala strateški postavljena šire prostor vizuelno.
  • Svijetli drveni podovi i namještaj dodatno doprinose osjećaju prostranosti.
Spavaća soba u potkrovlju
Izvor: Ground Picture/Shutterstock

5. Pametno odlaganje

Svaki kvadratni centimetar je važan:

  • Police u nišama i ispod kosina.
  • Viseći ormarići iznad kreveta ili radnog stola.
  • Kutije i korpe za sitnice koje se uklapaju ispod kreveta ili u uglove.

6. Dodajte lični pečat

Da bi spavaća soba u potkrovlju bila i prijatna, dodajte:

  • Tekstil: lagane zavjese, tepisi i jastuci za toplinu i udobnost.
  • Biljke: male biljke ili viseće saksije za svježinu i boju.
  • Dekoracije koje ne zauzimaju prostor, poput slika ili fotografija na zidu.
Spavaća soba u potkrovlju
Izvor: liloon/Shutterstock

Često postavljana pitanja

Kako da vizuelno povećam potkrovnu sobu?

Koristite svijetle boje, ogledala, minimalizam u nameštaju i vertikalne police. LED trake i svetla na plafonu takođe pomažu.

Koji je najbolji raspored kreveta u potkrovlju?

Idealno je postaviti krevet uz nižu stranu kosine. To oslobađa centralni deo sobe i omogućava lakše kretanje.

Da li je bolje koristiti multifunkcionalni namještaj?

Da, kreveti sa fiokama, ugradni ormari i viseće police maksimalno iskorišćavaju prostor i pomažu u organizaciji.

Koja vrsta rasvjete najbolje funkcioniše u niskim potkrovnim sobama?

Zidne lampe, plafonske lampe i LED trake koje ne zauzimaju prostor, dok lusteri mogu smanjiti osjećaj visine.

Kako da odlaganje bude praktično, a prostor uredan?

Koristite fioke ispod kreveta, niše, kutije i korpe za sitnice, kao i ugradne ormariće koji prate kosine.

(MONDO)

