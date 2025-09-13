Kako urediti spavaću sobu u potkrovlju da djeluje veće: Trikovi dizajnera koji stvarno rade

Uređenje spavaće sobe u potkrovlju može biti izazov zbog kosina i malog prostora. Evo nekoliko stvari koji će vam pomoći da maksimalno iskoristite prostor.

Izvor: Toyakisphoto/Shutterstock

Spavaće sobe u potkrovlju često djeluju kao izazov za uređenje. Niži plafoni, kosine i ograničen prostor mogu odvratiti od ideje da tu napravite funkcionalnu i udobnu sobu. Međutim, potkrovlje može biti savršeno mesto za intiman i prijatan kutak za odmor, ako se pravilno iskoristi.

Ključ je u kreativnom rasporedu, multifunkcionalnom nameštaju i pametnom odlaganju. Uz nekoliko trikova, niša ili kosina mogu postati centralni dio dizajna, a mali prostor će delovati prostrano i svjetlo. U ovom vodiču dajemo praktične savjete kako da maksimalno iskoristite svaku kvadratnu metu i napravite spavaću sobu koja je istovremeno funkcionalna i estetski privlačna.

1. Iskoristite kosine i niše

Kosi plafoni često se doživljavaju kao ograničenje, ali zapravo nude priliku za kreativno rješenje. Evo kako:

Postavite krevet uz nižu stranu plafona – dobijate visinu na sredini sobe za kretanje.

– dobijate visinu na sredini sobe za kretanje. Iskoristite niše za police, komode ili radni kutak.

Razmislite o ugradnim ormarićima po mjeri, koji savršeno prate kosine i čuvaju prostor.

2. Birajte nisku, ali funkcionalnu rasvjetu

Visoki lusteri nisu najbolja opcija za potkrovlje. Bolje rešenje su:

Zidne ili plafonske lampe koje ne zauzimaju mnogo prostora.

koje ne zauzimaju mnogo prostora. LED trake ispod kosina ili polica – stvaraju ambijentalno svjetlo i vizuelno šire prostor.

Spavaća soba u potkrovlju

Izvor: liloon/Shutterstock

3. Pametan izbor namještaja

Mali potkrovni prostor zahtjeva višefunkcionalan nameštaj:

Krevet sa fiokama ili prostorom za odlaganje ispod – idealno za male sobe.

– idealno za male sobe. Skoro uvijek bolje funkcionišu niži ormari, komode i noćni ormarići.

Sklopivi stolovi ili police na zidovima oslobađaju podni prostor.

4. Svijetle boje i reflektujući materijali

Niži plafoni i mali prostor zahtjevaju svetle tonove kako bi soba djelovala veća:

Bijele, krem, pastelne nijanse za zidove i plafon.

za zidove i plafon. Ogledala strateški postavljena šire prostor vizuelno.

strateški postavljena šire prostor vizuelno. Svijetli drveni podovi i namještaj dodatno doprinose osjećaju prostranosti.

Spavaća soba u potkrovlju

Izvor: Ground Picture/Shutterstock

5. Pametno odlaganje

Svaki kvadratni centimetar je važan:

Police u nišama i ispod kosina.

u nišama i ispod kosina. Viseći ormarići iznad kreveta ili radnog stola.

iznad kreveta ili radnog stola. Kutije i korpe za sitnice koje se uklapaju ispod kreveta ili u uglove.

6. Dodajte lični pečat

Da bi spavaća soba u potkrovlju bila i prijatna, dodajte:

Tekstil: lagane zavjese, tepisi i jastuci za toplinu i udobnost.

lagane zavjese, tepisi i jastuci za toplinu i udobnost. Biljke: male biljke ili viseće saksije za svježinu i boju.

male biljke ili viseće saksije za svježinu i boju. Dekoracije koje ne zauzimaju prostor, poput slika ili fotografija na zidu.

Spavaća soba u potkrovlju

Izvor: liloon/Shutterstock

Često postavljana pitanja

Kako da vizuelno povećam potkrovnu sobu?

Koristite svijetle boje, ogledala, minimalizam u nameštaju i vertikalne police. LED trake i svetla na plafonu takođe pomažu.

Koji je najbolji raspored kreveta u potkrovlju?

Idealno je postaviti krevet uz nižu stranu kosine. To oslobađa centralni deo sobe i omogućava lakše kretanje.

Da li je bolje koristiti multifunkcionalni namještaj?

Da, kreveti sa fiokama, ugradni ormari i viseće police maksimalno iskorišćavaju prostor i pomažu u organizaciji.

Koja vrsta rasvjete najbolje funkcioniše u niskim potkrovnim sobama?

Zidne lampe, plafonske lampe i LED trake koje ne zauzimaju prostor, dok lusteri mogu smanjiti osjećaj visine.

Kako da odlaganje bude praktično, a prostor uredan?

Koristite fioke ispod kreveta, niše, kutije i korpe za sitnice, kao i ugradne ormariće koji prate kosine.

(MONDO)