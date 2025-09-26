Od sjemeke do 70 kilograma: Čudesan rod bundeva kod Foče (FOTO)

Oranice u dolini Drine u fočanskoj opštini i ove jeseni ukrašene su velikim bundevama jarkih boja, a tako je i na imanju Mila Višnjića u selu Donja Jošanica gdje dosežu i do 70 kilograma.

Izvor: Aleksandra Janković/Srna

Na samom ušću Jošanice u Drinu, desetine bundeva na Milovoj njivi plijene svojom ljepotom jer su u nijansama žute, crvene i narandžaste boje.

Kada se zemljište dobro nađubri stajnjakom, u ovom slučaju ovčijim, i redovno zaliva, bilo ono i pjeskuša pored Drine, uzvraća velikim rodom.

Izvor: Aleksandra Janković/Srna

Kod ovog vrijednog domaćina nije samo bundeva dobro ponijela- izdašno su rodili i krompir i ostalo povrće, a i voćke su se povile pod težinom plodova. Uz voće i povrće, Mile uzgaja i ovce pa kvalitetnog gnojiva nikad ne zafali.

Vriježe od bundeva, duge i po više od deset metara, raširile su se po cijeloj njivi, ispuzale se i na obližnju staju, a ne mareći za granice prešle su i na imanje pored Milovog, pa će rod, dodaje on u šali, rado podijeliti sa komšijama.

