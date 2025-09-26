Američka pjevačica postala srpska snajka: Preselila se na Balkan, rodila sina, a evo šta kaže za svekrvu

Ejža, američka glumica i pjevačica, živi u Srbiji već pet godina sa suprugom Ivanom i sinom

Prelijepa Ejža je glumica i pjevačica iz Amerike koja već pet godina živi u Srbiji. Udala se za Srbina Ivana, rodila sina i otkrila potpuno drugačiji način života.

U razgovoru za ondašnje medije priznala je šta je šokiralo na početku, kako izgleda život u zajednici u Srbiji, ali i zašto više ne misli da je Amerika "najbolja zemlja na svijetu".

"Jela sam mnogo ćevapa kad sam prvi put došla u Srbiju. A hoćete da čujete nešto smiješno? Bila sam vegetarijanka tada", priseća se Ejža Piket Kecman na samom početku svoje ispovijesti. Prethodno je bila veganka, pa pesketerijanka (pored mliječnih proizvoda i jaja jede se i riba), ali je simpatična Amerikanka brzo shvatila da u Srbiji to neće funkcionisati.

"Meso je ovde stvarno dobro i nisam mogla da odolim", priznala je.

Prvi stan u koji je ušla ostavio ju je bez teksta jer se infrastruktura razlikovala od one na koju je navikla u Arizoni.

"U Americi je sve veliko i promišljeno, apartmani su prostrani, putevi široki. Kad sam počela da vozim ovdje, bila sam uplašena jer je sve skučeno i blizu", otkrila je za Jutjub kanal "Attic Life".

"Hrana je čistija i zdravija, vazduh mi djeluje bolji. Kad odemo na Frušku goru - to je nevjerovatno, prelijepo", dodala je.

"Moji prijatelji žive na selu i tamo se ljudi stalno pomažu - donesu hljeb, voće, djeca dođu da se igraju. Iako se nisam poznavala sa svima, svi su počeli da mi prilaze i nude pomoć. Taj osjećaj zajednice je vrlo važan i želim da ga ima i moj sin".

U poređenju sa Amerikom, kaže da je razlika ogromna:

"U velikim američkim gradovima ponekad ne vidiš komšije danima. Možda se samo javiš preko ulice. A ovdje ljudi razgovaraju, zanimaju se odakle si, ko ti je porodica. To je lijepo".

Birokratija i jezik - najveći izazovi

Navikavanje na birokratiju i administraciju naziva jednim od najvećih kulturnih šokova.

"Ako treba da završiš neki papir ili ideš kod ljekara, proces je komplikovan i traje dugo. Potrebno je strpljenje".

Dodaje da joj je trebalo tri godine da prestane da se nervira.

"Uvijek sam mislila - zašto ovo nije kao u Americi? Onda sam shvatila da sam u drugoj zemlji i da ne može biti isto".

Učenje jezika bio je dodatni izazov. Iako je imala privatne časove, odustala je na padežima.

"Frustrirali su me različiti oblici riječi, pa sam nastavila da učim kroz razgovore sa svekrom i tastom. Oni ne govore engleski, pa se snalazimo uz Google Translate", priznaje.

Kaže da joj je muževa sestra mnogo pomogla, a da je posebno zanimljivo učiti od malog sina.

"On uči jezik zajedno sa mnom i često mi govori vrlo jednostavne rečenice - kao djetetu. Tako i ja polako učim".

Porođaj u Srbiji

Najintenzivnije iskustvo bio joj je porođaj u Srbiji.

"Odlučila sam se za privatnu kliniku, jer mi je bilo važno da muž bude prisutan. Nisam govorila srpski dovoljno dobro za tako važnu situaciju".

Navodi da su ljekari bili ljubazni i stručni, ali je procedura, kaže, komplikovana. Ipak, kada su troškovi u pitanju - neuporedivo je.

"U SAD porođaj bez osiguranja može da košta i do 30.000 dolara. Ovdje je sve koštalo oko 5.000–6.000 evra. To je ogromna razlika", kaže Ejža.

Amerika iz druge perspektive

Vremenom se promijenio i njen pogled na domovinu.

"U SAD postoji ideja da je to najbolja zemlja na svijetu i da imamo najbolje od svega. Ali kada odeš u Evropu, shvatiš da kvalitet života može biti drugačiji", priznala je.

U Americi se, kaže, radi izuzetno mnogo.

"Ljudi rade naporno i uvijek žele više i više. U Evropi ljudi više cijene život, porodicu, zajednicu".

Posebno ističe razliku u hrani.

"U Americi kupujemo mnogo prerađenih proizvoda. Ovdje ljudi kuvaju od nule i shvatila sam da nije tako teško. Mogu sama da napravim pečenje ili palačinke, ne moram da kupim smrznuto".

"Moja svekrva je najbolja kuvarica"

Kaže da su joj u Srbiji posebno važni odnosi sa porodicom supruga.

"Moja svekrva je najbolja kuvarica koju sam upoznala. Sarma koju pravi je savršena, kao i supa. A somun sa ćevapima i kajmakom je jednostavno najbolja kombinacija na svijetu", ističe.

Otkriva i razlike u ukusu: "Ja volim začine, kumin i čili, a moj muž samo so i biber. Morali smo da nađemo kompromis".

"Srbija me je promijenila"

Danas joj je najljepše to što može jednostavno da pozove prijatelje i organizuje druženje.

Na kraju, na pitanje kako se osjeća poslije pet godina u Srbiji, odgovara: "Srbija me je promijenila, u najboljem smislu. Moja porodica kaže da sam drugačija. I jesam, ali na dobar način. Sada sam ovdje i mogu da uživam u životu sa ljudima koji me okružuju".

