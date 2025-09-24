Novi svjetski rekord: Izrastao suncokret visok skoro 11 metara (VIDEO)

Poslije čitave decenije, srušen je svjetski rekord za najviši suncokret na svijetu. U dvorištu porodice Babič u Fort Vejnu, u američkoj saveznoj državi Indijana, odgojen je suncokret visok nevjerovatnih 10,90 metara.

Pejzažni baštovan Aleks Babič, uz pomoć svoje porodice, uspio je da postavi novi Ginisov svjetski rekord, koji je zvanično potvrđen 3. septembra 2025. godine, kada je biljku izmjerila komisija sastavljena od stručnjaka i predstavnika lokalnih institucija.

Ovaj impresivni rezultat ušao je u istoriju hortikulture, oborivši prethodni rekord iz 2014. godine, koji je sa suncokretom od 9,17 metara držao njemački uzgajivač Hans-Peter Šifer. Njegov podvig je punih deset godina važio za gotovo nedostižnu granicu, sve dok ga Babič nije nadmašio za skoro dva metra.

Za Aleksa Babiča, porijeklom iz Ukrajine, suncokreti predstavljaju mnogo više od hobija. U njegovoj rodnoj zemlji, ovaj cvijet je nacionalni simbol i predstavlja nadu. Njegova porodica preselila se u Sjedinjene Američke Države 1991. godine nakon černobiljske katastrofe, ali je veza sa suncokretom ostala neraskidiva.

Prije sedam godina, Aleks je odlučio da se ozbiljnije posveti uzgoju džinovskih suncokreta. Koristio je pažljivo odabrano sjeme, prateći svaku sezonu kako bi unaprijedio tehniku. Sjeme rekordne biljke poteklo je iz Njemačke, od uzgajivača Burkharda Grendela, a njegovo porijeklo vodi i do Velike Britanije i SAD, što svjedoči o povezanosti i saradnji unutar zajednice uzgajivača.

Proces je započeo rano u proljeće, klijanjem sjemena pod lampama u zatvorenom prostoru. Nakon što je odabrao najjače sadnice, presadio ih je napolje i osmislio posebnu konstrukciju koja je štitila biljku od jakog vjetra i životinja. Zanimljivo je da je nacrt za skelu nastao na salveti tokom jednog porodičnog ručka.

Aleks naglašava da bez podrške porodice ovaj rekord ne bi bio moguć. Njegova supruga Nanet šalila se da će, ako obori svjetski rekord, konačno uzeti pauzu od takmičenja i posvetiti se porodičnim ljetnjim kampovanjima. U projektu su učestvovala i djeca, jer je Aleks želio da im pokaže koliko je važno brinuti o biljkama i prirodi.

Njihov porodični moto najbolje opisuje cijelu priču: "Posadi sjeme. Zalij ljubavlju. Gledaj kako nada raste",

Ogromno interesovanje za ovaj poduhvat privuklo je i filmsku ekipu koja je pratila cijeli proces. Kratki dokumentarac o Babičevom radu već je osvojio nagradu 2024. godine, a dio tog novca uložen je u snimanje dužeg filma pod nazivom "Bloom". Premijera je planirana za ljeto 2026, a film će biti prikazan i na renomiranim festivalima, uključujući i Sandens (Sundance).

