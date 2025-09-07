Pao Ginisov rekord: U Hrvatskoj ispečena najduža štrudla na svijetu (VIDEO)

Gotovo dvije tone brašna i isto toliko jabuka, te sati slaganja po strogim pravilima bilo je potrebno za obaranje rekorda

Izvor: Shutterstock

Hrvatsko selo Јaškovo kod Ozlja, nedaleko od granice sa Slovenijom, potvrdilo je status svjetskog sela štrudle, nakon što je tamo ispečena najduža štrudla na svijetu.

Deset godina nakon osvajanja prvog Ginisovog rekorda u izradi najduže štrudle na svijetu od čak 1.479,38 metara, i pet godina nakon što su Ginisov svjetski rekord u izradi najveće štrudle Јaškovu "preoteli" Siščani, sada, tokom 10. Štrudlafesta ponovo su ušli u Ginisovu knjigu rekorda, piše Večernji list.

Oni su umijesili, ispekli i složili čak 8.940 štrudli poslaganih u nizu od više od tri kilometra i u obliku karlovačke Zvijezde u centru Јaškova.

Rekord je značajno premašen jer, da bi bio oboren, potrebno je napraviti bar 5.874 štrudli dužine 30,48 centimetara.

"Najduža linija štrudli na svijetu iznosi 3.136,84 metara, a čini je 8.940 komada štrudli. Čestitam, zvanično imate najdužu štrudlu na svijetu. Sjani ste", objasnila je Paulina Sapinska, sudija iz Ginisove knjige rekorda, koja je čitav proces slaganja štrudli na stolove složene u obliku karlovačke Zvijezde pratila od početka.

Za poduhvat je utrošeno gotovo dvije tone brašna i jabuka, po 30 kilograma cimeta, vanilin šećera i prah šećera, 230 litara ulja i četiri stotine kilograma šećera, a Vesna Vuljanić i Blaženka Pleskina su razvukle i zamijesile sve štrudle.

Brojni okupljeni gosti strpljivo su čekali rezultat višesatne akcije slaganja poslastice, koja je na kraju prodata i podijeljena u humanitarne svrhe.

Dio najduže štrudle na svijetu podijeljen je odmah nakon proglašenja brojnim udruženjima koja brinu o građanima, a dio je prodat građanima.

Prikupljena sredstva donirana su udruženju "Јak kao Јakov", koja brine o potrebama djece oboljele od malignih bolesti.

(Mondo)