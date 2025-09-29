Zavirite u virtuelni svemir: Kako je algoritam astrofizičara mapirao 3,4 milijarde galaksija

Flagship 2 naučnicima daje detaljan uvid u evoluciju galaksija i razotkriva misterije tamne energije, tamne materije i širenja svemira.

Izvor: orge Carretero & Pau Tallada, Port d’Informació Científica / Euclid Consortium

Euclid Consortium, međunarodna grupa koja upravlja Euclid svemirskim teleskopomEvropske svemirske agencije, predstavio je "Flagship 2" - najveću simulaciju univerzuma do sada. U njoj je mapirano čak 3,4 milijarde galaksija i praćene su gravitacione interakcije više od 4 biliona čestica.

Za ovaj virtuelni svemir zaslužan je algoritam koji je razvio astrofizičar Joahim Štadel sa Univerziteta u Cirihu. Još 2019. godine, on je pomoću superkompjutera Piz Daint, tada trećeg najmoćnijeg na svijetu, izračunao i kreirao model nezapamćenih detalja.

"Ove simulacije su ključne za pripremu analize podataka koje će Euclid prikupiti", izjavio je astrofizičar Julijan Adamek, član tima.

Teleskop Euclid od 2023. godine mapira milijarde galaksija širom svemira, proučavajući raspodjelu tamne energije i tamne materije. Njegov cilj je da skenira trećinu noćnog neba, a količina prikupljenih podataka je ogromna. Zato su simulacije poput Flagship 2 od presudne važnosti, jer značajno ubrzavaju obradu.

Iako naučnici očekuju da će posmatranja Euclid-a u velikoj mjeri potvrditi predviđanja iz simulacije, već sada postoje iznenađenja koja mijenjaju ono što smo mislili da znamo o univerzumu. "Već vidimo naznake pukotina u standardnom modelu", upozorio je Štadel.

Posebna pažnja biće posvećena razumijevanju tamne energije - sile koja ubrzava širenje svemira. Upravo tu bi mogli da se kriju odgovori na jedno od najvećih pitanja čovječanstva. Prema važećem modelu, tamna energija je konstanta. Međutim, Euclid-ova zapažanja, koja sežu i do 10 milijardi godina u prošlost, mogla bi da pokažu drugačije. "Možemo da vidimo kako se svemir širio tada i da izmjerimo da li je ta konstanta zaista ostala konstantna", dodao je Adamek.

Prvi podaci teleskopa objavljeni su u martu 2025. godine, dok je naredni set zakazan za proljeće 2026.