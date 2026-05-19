"Stelantis" razvija mali električni automobil za evropske gradove, cijena oko 15.000 evra

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Kompanija "Stelantis" planira proizvodnju malog električnog automobila po cijeni od oko 15.000 evra, prilagođenog novim smjernicama Evropske unije.

"Stelantis" najavio pristupačni gradski električni automobil za evropsko tržište Izvor: Shutterstock

"Stelantis" planira da u naredne dvije godine napravi svoj prvi gradski električni automobil koji će odgovarati novim smjernicama EU, saopštila je matična kompanija "Fijata" i "Opela".

Vozilo koje još nema ime trebalo bi da bude malo i pristupačno, a očekuje se da će sići sa proizvodne trake 2028. godine u fabrici Pomiljano u Italiji, koja trenutno proizvodi "fijat pandu".

"Stelantis" je saopštio da je očekivana cijena oko 15.000 evra, prenijela je agencija DPA.

Automobil je predviđen da ispuni specifikacije "i kar" koje je predložila EU s ciljem da evropski proizvođači prave i prodaju jeftine gradske automobile u Evropi.

Postizanje ciljanog raspona cijena od 15.000 do 20.000 evra vjerovatno će zahtijevati ublažavanje regulatornih zahtjeva.

Novi model biće inspirisan japanskim "kei" automobilima, koji su ograničeni po veličini i snazi, ali služe kao potpuno funkcionalna prigradska vozila.

Očekuje se da će se automobil prodavati pod dvije marke iz "Stelantsove" grupe i da će biti razvijen zajedno sa spoljnim partnerima.

