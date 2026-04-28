Xiaomi automobili stižu u Evropu: Poznato kada počinje prodaja kineskih električnih zvjeri

Xiaomi će na evropsko tržište prvo donijeti najskuplje i najluksuznije modele.

Dugo smo slušali glasine i neodređene planove, ali sada imamo konkretniji vremenski okvir. Kompanija Xiaomi planira da pokrene prodaju svojih električnih automobila u Evropi u drugoj polovini 2027. godine.

Strategija kineskog giganta je da na početku ponudi isključivo svoje najskuplje i najluksuznije modele.

U prvoj fazi fokus će biti na najrazvijenijim zemljama kontinenta, dok će jeftinije varijante i tržišta u razvoju doći na red nešto kasnije.

Početkom 2028. godine, Xiaomi planira proizvodnju vozila sa volanom na desnoj strani, a pretpostavlja se da će Velika Britanija biti među prvim zemljama koje će dobiti ove modele.

Prije nego što osvoji evropske puteve, kompanija ima ambiciozan plan za domaće tržište. Xiaomi je sebi postavio cilj da ove godine u Kini proda 550.000 automobila, što je značajan skok u odnosu na prošlogodišnjih 400.000 isporučenih vozila.

Glavni adut koji bi trebalo da pogura ove brojke je model YU7, koji će, barem dok se ne pojave novi modeli, biti glavni pokretač prodaje, prenosi ArenaEV. S obzirom na to koliko su brzo postali dominantni u svijetu tehnologije, evropski proizvođači automobila imaju razloga za brigu.