Odlazak legende u istoriju: Xiaomi zvanično ugasio MIUI nakon 16 godina

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
Xiaomi je zvanično obustavio podršku za MIUI i potpuno se posvetio HyperOS-u.

Istorija mobilnog softvera danas je okrenula novi list. Xiaomi je zvanično prekinuo podršku za MIUI, jedan od najpopularnijih Android interfejsa na svetu koji je na svom vrhuncu imao više od 500 miliona aktivnih korisnika.

Posljednji uređaji koji su dobili ažuriranje za MIUI bili su Redmi A2 i Redmi A2+, čija je podrška zvanično prestala 24. marta 2026. godine. Ovim je stavljena tačka na softver koji je debitovao 2010. godine, čak i pre nego što je Xiaomi počeo da proizvodi sopstvene telefone.

MIUI je slavu stekao kao sistem otvoren za eksperimentisanje, nudeći funkcije koje su konkurenti uvodili tek godinama kasnije, poput kloniranja aplikacija, naprednih tema i ugrađenog snimanja poziva.

U jednom trenutku, čak 15% svjetske populacije koristilo je Xiaomi, Redmi, Poco ili Black Shark telefone sa ovim softverom.

Razlog za penzionisanje legendarnog softvera je prelazak na HyperOS. Dok se MIUI primarno fokusirao na telefone i tablete, HyperOS je dizajniran kao univerzalni operativni sistem koji povezuje preko 200 kategorija uređaja - od pametnih zvučnika i klima uređaja do novih Xiaomi električnih automobila.

Novi sistem zauzima manje memorije, stabilniji je i nudi bolju integraciju kroz HyperConnect tehnologiju. To omogućava da vaš pametni telefon trenutno postane ključ za automobil ili da strimuje sliku direktno na televizor bez zastoja i komplikacija.

Iako je MIUI otišao u istoriju, HyperOS nastavlja njegovu viziju, ali u svijetu gdje telefon više nije jedini pametni uređaj u našem okruženju, već centar čitavog digitalnog ekosistema.

