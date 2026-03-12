logo
Vrhunski Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra uz vrijedne poklone u m:tel ponudi

Izvor Promo
0

Doživite esenciju Leica fotografije i snagu nove generacije Xiaomi telefona

Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra u m:tel ponudi Izvor: m:tel

Sjajna Xiaomi 17 serija postavlja nove trendove u svijetu pametnih telefona. Dok je Xiaomi 17 Ultra pravi dragulj ponude u premium klasi, sa impresivnim Leica sistemom kamera i munjevitim performansama, Xiaomi 17 donosi brojne adute za sve koji žele moderan, snažan i pouzdan pametni telefon.

Sa Leica sistemom kamera i impresivnim 200 MP telefoto objektivom, Xiaomi 17 Ultra je prije svega vrhunski alat za mobilnu fotografiju, a zatim i izuzetno moćan telefon nove generacije. Dizajniran za korisnike koji žele maksimum od pametnog telefona, Xiaomi 17 Ultra donosi vrhunsku tehnologiju, snažnu AI podršku i profesionalni fotografski doživljaj.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, jedan od najbržih mobilnih procesora današnjice, nalazi se u oba modela. Zahvaljujući njemu, Xiaomi 17 pruža izuzetnu brzinu rada, vrhunski gejming i niz pametnih funkcija koje svakodnevno korištenje čine još jednostavnijim. Uz napredni Leica sistem kamera, Xiaomi 17 omogućava preciznu kontrolu svjetla za fotografije bogate detaljima i dubinom.

Vrhunski Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra telefoni dolaze i sa atraktivnim poklonima u m:tel ponudi. Izaberite jedan od ova dva modela i na poklon ćete dobiti Xiaomi robot usisivač S40C i Xiaomi adapter 120 W HyperCharge.

Požurite, jer ova ponuda vrijedi za prvih 30 kupaca!

Za više informacija pozovite 0800 50 000 ili posjetite www.mtel.ba.

