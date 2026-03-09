logo
Četiri uređaja, jedna rata - sve za 106,25 KM mjesečno

Četiri uređaja, jedna rata - sve za 106,25 KM mjesečno

Izvor Promo
0

Sve što vaš dom treba nalazi se u jednom m:tel paketu

Kućna tehnika u m:telu na rate Izvor: m:tel PR

Kupovina kućne tehnike i uređaja može biti jednostavnija nego što mislite. Korisnicima integrisanih paketa, m:tel nudi pogodnost kupovine više uređaja na rate, uz jednu objedinjenu mjesečnu ratu na jednom računu.

Na taj način možete istovremeno opremiti svoj dom ili obradovati najbliže praktičnim poklonima uz jasno planiranje troškova.

Ovog mjeseca izdvajamo četiri korisna uređaja uz jednu mjesečnu ratu od 106,25 KM. U ponudi su tablet Xiaomi Redmi Pad 2, telefon ZTE Blade A35, TV Tesla Android 32’’ i frižider TCL SBS French door - kombinacija koja donosi praktičnost i zabavu za cijelu porodicu.

m:tel integrisani paketi su idealan izbor za sve one koji žele više od svog internet i TV paketa, uz prilagođene usluge svim vašim potrebama - bilo da ste u potrazi za brzim internetom, pouzdanom mobilnom ili fiksnom telefonijom ili bogatim TV sadržajem.

Iskoristite priliku da uz svoj paket usluga odaberete i uređaje koji će upotpuniti vaš dom - praktično, jednostavno i povoljno uz samo jedan račun mjesečno.

Za više informacija pozovite 0800 50 000 ili posjetite vama najbliže m:tel prodajno mjesto.

