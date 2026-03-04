Još više sporta stiže na m:tel: Od 1. aprila pet novih Arena Sport kanala

Ponuda sportskog sadržaja na m:tel TV platformama od 1. aprila biće značajno proširena uvođenjem čak pet novih Arena Sport kanala, čime korisnici dobijaju još više prostora za uživanje u najatraktivnijim sportskim događajima i ekskluzivnim takmičenjima.

Izvor: m:tel

Riječ je o kanalima Arena 4 Premium, Arena 5 Premium, Arena Sport 7, Arena Tenis i Arena Adrenalin, koji će dodatno obogatiti sportski program i omogućiti gledaocima da prate još veći broj utakmica, turnira i specijalizovanih sportskih sadržaja.

Novi kanali donose više prostora za prenose najzanimljivijih mečeva i događaja, ali i nove sadržaje za koje će Arena Sport od 1. aprila biti ekskluzivni nosilac TV prava.

Uvođenjem dodatnih Arena Sport kanala, m:tel nastavlja da unapređuje svoju televizijsku ponudu i korisnicima obezbjeđuje još bogatije sportsko iskustvo na svojim TV platformama.