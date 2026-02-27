Izabrane najbolje aplikacije devetog m:tel App takmičenja

Srednjoškolci oduševili znanjem, kreativnošću i kvalitetnim aplikacijama

Izvor: m:tel

U okviru devetog ciklusa m:tel App takmičenja, u ovogodišnjem izboru najboljih aplikacija na državnom nivou, odabrane su aplikacije koje će predstavljati BiH na Regionalnom App izazovu u Banjaluci, koji će biti održan 25. marta ove godine.

Prema uslovima App takmičenja, na regionalnom dijelu takmičenja učestvovaće pet aplikacija, dok bi se, s obzirom na iskazani kvalitet, još najmanje deset njih moglo naći na tom prestižnom događaju.

Ovogodišnji ciklus obilježila je izuzetno jaka konkurencija, stručni žiri je imao zahtjevan zadatak da od čak 60 prijavljenih aplikacija iz 27 škola i 20 gradova širom BiH izdvoji pet najboljih.

Najboljim aplikacijama proglašene su:

• aplikacija Escape., tim DevDynasty, JU Tehnička škola Brčko

• aplikacija SmartFit, tim DobojIT, JU Saobraćajna i elektro-škola Doboj

• aplikacija Super đak, tim StudentConnect Tim, JU Srednjoškolski centar „Jovan Cvijić“ Modriča

• aplikacija Izgovorko, tim Dva i po mušketira, Gimnazija Mostar

• aplikacija Grad+, tim ElektroLob, JU Elektrotehnička škola Prijedor

Svi učesnici takmičenja dobiće poklone i zahvalnice za učešće u ovom konkursu, a autori najboljih aplikacija i njihovi mentori biće nagrađeni mobilnim telefonima.

Na Regionalnom App izazovu na kojem će učestvovati srednjoškolci iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, biće izabrani pobjednici na regionalnom nivou, a koje očekuje vrijedno putovanje na stručnu konferenciju!

