logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izabrane najbolje aplikacije devetog m:tel App takmičenja

Izabrane najbolje aplikacije devetog m:tel App takmičenja

Autor m:tel
0

Srednjoškolci oduševili znanjem, kreativnošću i kvalitetnim aplikacijama

Izabrane najbolje aplikacije devetog m:tel App takmičenja Izvor: m:tel

U okviru devetog ciklusa m:tel App takmičenja, u ovogodišnjem izboru najboljih aplikacija na državnom nivou, odabrane su aplikacije koje će predstavljati BiH na Regionalnom App izazovu u Banjaluci, koji će biti održan 25. marta ove godine.

Prema uslovima App takmičenja, na regionalnom dijelu takmičenja učestvovaće pet aplikacija, dok bi se, s obzirom na iskazani kvalitet, još najmanje deset njih moglo naći na tom prestižnom događaju.

Ovogodišnji ciklus obilježila je izuzetno jaka konkurencija, stručni žiri je imao zahtjevan zadatak da od čak 60 prijavljenih aplikacija iz 27 škola i 20 gradova širom BiH izdvoji pet najboljih.

Najboljim aplikacijama proglašene su:

• aplikacija Escape., tim DevDynasty, JU Tehnička škola Brčko
• aplikacija SmartFit, tim DobojIT, JU Saobraćajna i elektro-škola Doboj
• aplikacija Super đak, tim StudentConnect Tim, JU Srednjoškolski centar „Jovan Cvijić“ Modriča
• aplikacija Izgovorko, tim Dva i po mušketira, Gimnazija Mostar
• aplikacija Grad+, tim ElektroLob, JU Elektrotehnička škola Prijedor

Svi učesnici takmičenja dobiće poklone i zahvalnice za učešće u ovom konkursu, a autori najboljih aplikacija i njihovi mentori biće nagrađeni mobilnim telefonima.

Na Regionalnom App izazovu na kojem će učestvovati srednjoškolci iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, biće izabrani pobjednici na regionalnom nivou, a koje očekuje vrijedno putovanje na stručnu konferenciju!

(m:tel)

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel m:tel app

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS