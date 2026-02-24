Najbolji mečevi Lige šampiona i ove sedmice na Arena Sport TV kanalima

Gledajte na m:tel TV platformama

Izvor: Depositphotos

Uzbuđenjima nikad kraja. Ljubitelji Lige šampiona ponovo će moći da uživaju u spektakularnim utakmicama širom Evrope. Igraju se revanš utakmice plej-ofa Lige šampiona, u kojima će se timovi boriti za plasman u osminu finala.

Arena Sport direktno će, pored ostalih, prenositi utakmice Atletiko Madrid - Briž (utorak, 18.45 na Arena 2 Premium, prva utakmica 3:3) i Inter - Bode/Glimt (utorak, 21.00 na Arena 1 Premium,1:3).

Dan kasnije, u srijedu, 25. februara od 21 čas sastaju se Juventus - Galatasaraj (Arena 3 Premium ,2:5), Real Madrid - Benfika (Arena 1 Premium, 1:0), Pari Sen Žermen - Monako (Arena 2 Premium, 3:2). Direktan plasman u osminu finala ranije su obezbijedili Arsenal, Bajern, Liverpul, Totenhem, Barselona, Čelzi, Sporting i Mančester Siti.

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su francuski Lil u prvom meču plej-of faze za plasman u osminu finala Lige Evrope rezultatom 1:0. Revanš utakmica igraće se u četvrtak, 26. februara u 18.45 časova na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu uz direktan prenos na Arena 1 Premium TV kanalu.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica. Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!