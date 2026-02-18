Nastavite zabavu uz novi televizor iz m:tel ponude

Pravi izbor za ljubitelje dobrog sadržaja na velikom ekranu

Za kućni bioskop u vašoj dnevnoj sobi ili za atmosferu utakmice kao da ste na samom terenu, izaberite kvalitetan televizor velikog formata. Bez velikih početnih troškova, preporučujemo vam tri atraktivna modela na rate uz m:tel TV pakete.

Ekran koji oduzima dah

Jedan od modela sa najvećim ekranom u m:tel ponudi - TESLA 85E645BUW (SMART) stvoren je za one koji žele maksimalni filmski ili sportski doživljaj. Potražite ga u m:tel ponudi sa kafe aparatom na poklon, uz mjesečnu ratu od 81 KM.

Televizor koji zna šta volite

Na ekranu od 55 inča sve je jednostavno i podređeno korisniku. TESLA Q55E655GUS (Google TV) nudi personalizovane preporuke i lak pristup omiljenim aplikacijama i sadržajima. U m:tel ponudi čeka vas uz mjesečnu ratu od 26,25 KM.

Pametna zabava u 4K rezoluciji

JVC LT-43VA3300 (Android) model se ističe 4K UHD rezolucijom i Android TV sistemom, što će vam omogućiti pristup velikom broju aplikacija i sadržaja direktno na televizoru. U m:tel ponudi može biti vaš uz mjesečnu ratu od 22,33 KM.

Ne zaboravite, uz televizore iz m:tel ponude, uživanje je još veće jer vam je dostupna TS Media videoteka, potpuno besplatna do kraja marta!

Izaberite m:tel TV pakete za najbolji sadržaj na ekrani novog televizora!

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.