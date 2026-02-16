m:tel pomogao ugradnju solarnih kolektora za sigurnu kuću

Sigurna kuća u Tuzli opremljena za samoodrživost

Udruženje građana "Vive Žene", Centar je u okviru kojeg funkcioniše sigurna kuća, namijenjena ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci iz Tuzlanskog kantona, ali i iz cijele BiH.

Tokom prethodne godine, a u okviru m:tel projekta i kampanje „Niste same, imate prijatelje“, kao i ostalim sigurnim kućama u BiH, i ovoj sigurnoj kući donirana su sredstva za potrebe njenog funkcionisanja i boravka žena žrtava nasilja i njihovoj djeci.

„Sredstva su nam bila od velike pomoći kako za redovne troškove tako i za troškove koji nisu bili planirani u 2025. godini, ali smo uspjeli da realizujemo vrlo važne aktivnosti zahvaljujući isključivo sredstvima koja su donirana u kampanji m:tel-a 'Niste same, imate prijatelje'", navode iz tuzlanskog udruženja „Vive Žene“.

Povodom završetka projekta ugradnje solarnih kolektora na sigurnoj kući, za što su dijelom korištena i sredstva iz donacije m:tel-a, 16. februara 2026. godine organizovana je svečanost kojom su „Vive Žene“ željele da obilježe i izraze zahvalnost donatorima koji su pomogli ovo unapređenje održivosti sigurne kuće u Tuzli.

Ovoj svečanosti prisustvovali su i predstavnici kompanije m:tel, kao partneri i donatori svih sigurnih kuća u BiH. „Kao kompaniji, ali i kao humanim ljudima, zadovoljstvo nam je što imamo priliku da pomažemo žrtvama nasilja i sigurnim kućama širom BiH. Naročito nam je drago kada vidimo da je naša donacija uložena u nešto što će dugoročno donijeti bolje uslove boravka u sigurnim kućama, kakav je upravo ovaj primjer iz Tuzle“, naglasili su iz kompanije m:tel.