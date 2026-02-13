logo
U m:tel TV ponudi kanala, čekaju vas sjajni filmski naslovi

U m:tel TV ponudi kanala, čekaju vas sjajni filmski naslovi

Autor Haris Krhalić
0

Uživajte ispred svojih TV ekrana.

U m:tel TV ponudi kanala, čekaju vas sjajni filmski naslovi Izvor: Pink Movies

U subotu 14.02. u 23.00 časova na TV Pink Movies očekuje vas fenomenalan scenario i režija u napetoj drami “Gospodar rata”.

Orlov je sin ukrajinskih imigranata koji dolaze u Sjedinjene Američke Države. Odrastajući na ulicama Male Odese počinje da shvata da novac dovodi do statusa i glamura, a samim tim i do žena. Baca oko na lokalnu ljepoticu Avu Fontejn, ali ubrzo shvata da bez novca i statusa osvajanje neće uspjeti. Šansu za lakom zaradom i koktelom glamura nalazi u prodaji oružja, posebno popularnih uzija. Veliku prekretnicu u njegovom poslu trgovinom oružjem donosi kraj hladnog rata i dostupnost velike količine oružja…

Izvor: AMC

Film “Matorani” je komedija o bračnom životu, a možete je pogledati u nedjelju, 15. februara na TV AMC u 18.55 časova.

Petoro prijatelja i bivših saigrača se ponovo okupljaju nakon mnogo godina zbog smrti njihovog srednjoškolskog košarkaškog trenera. Zajedno sa porodicama iznajmljuju veliku kuću na jezeru u kojoj žele da zajedno proslave i predstojeći Dan nezavisnosti. Međutim, oni više nisu isti kao što su bili, a njihove međusobne razlike dovode do određenih situacija i nesporazuma...

Izvor: TV Prva

Privatni detektiv Holand Marč i unajmljeni iznuđivač Džekson Hili primorani su da rade zajedno kako bi riješili slučaj nestale djevojke. Ovo je u najkraćem scenario filma „Fini momci“. Biće emitovan u utorak 17.2. u 00.00h na TV Prva.

Radnja je smještena u Los Anđelesu 1977, a da bi riješili sve usputne nedaće moraće zajedničkim snagama da se probijaju kroz svijet pun ekscentričnih siledžija i striptizeta obučenih u sirene, a tokom istrage otkrivaju i šokantnu zavjeru koja seže do najviših krugova moći.

Izvor: FilmBox Stars

U srijedu 18. februara 2026. godine na TV kanalu FilmBox Stars možete pogledati akcioni film “Odmazda”, od 21 čas.

Ratni veteran pokušava da prikupi novac za liječenje svog sina tako što se sa još jednim veteranom udružuje u lovu na kriminalce.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite U m:tel TV ponudi kanala, čekaju vas sjajni filmski naslovi.

