Kupite više uređaja sa objedinjenim ratama uz m:tel pakete

Jednostavno rješenje uz mjesečni iznos od 99,21 KM

Izvor: m:tel PR

Da li znate da m:tel korisnicima svojih integrisanih paketa usluga nudi mogućnost kupovine više uređaja na rate uz jednu objedinjenu mjesečnu ratu?

Uz vaš paket usluga, birate tehniku iz različitih kategorija i plaćate je jednostavno – jednim računom i jednom ratom. Bilo da obnavljate dom ili tražite korisne poklone za najbliže, ova pogodnost donosi jednostavniju i pristupačniju kupovinu uz maksimalnu udobnost m:tel korisničkog iskustva.

Ovog mjeseca za vas izdvajamo sjajne uređaje: Xiaomi Redmi Pad 2, TCL SBS frižider i Tesla TV od 32” – sve zajedno uz mjesečnu ratu od 99,21 KM.

Savršeni m:tel integrisani paketi su idealan izbor za sve one koji žele više od svog internet i TV paketa, uz prilagođene usluge svim vašim potrebama – bilo da ste u potrazi za brzim internetom, pouzdanom mobilnom ili fiksnom telefonijom ili bogatim TV sadržajem.

Iskoristite prednosti m:tel integrisanih paketa i odaberite idealnu kombinaciju uređaja za vaš dom. Brže, jednostavnije i povoljnije odaberite više usluga i uređaja na jednom mjestu uz jedan račun.

Za više informacija pozovite 0800 50 000.