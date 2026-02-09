logo
Dan sigurnijeg interneta 2026

Izvor Promo
0

Pridružite se obilježavanju Dana sigurnijeg interneta kroz online kviz za djecu 10. februara na platformi www.sigurnodijete.ba

Dan sigurnijeg interneta 2026 Izvor: m:tel

I ove godine kompanija m:tel pruža podršku inicijativama usmjerenim ka stvaranju sigurnijeg digitalnog okruženja za djecu i mlade. Centar za sigurni internet u Bosni i Hercegovini već dugi niz godina obilježava Dan sigurnijeg interneta pod sloganom „Zajedno za bolji internet“, s posebnim fokusom na edukaciju, prevenciju i podizanje svijesti o sigurnom i odgovornom korištenju interneta i digitalnih tehnologija.

Dan sigurnijeg interneta je međunarodna inicijativa Evropske komisije koja okuplja institucije, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva i privatni sektor s ciljem jačanja digitalne sigurnosti djece i mladih.

U Bosni i Hercegovini, Centar za sigurni internet tradicionalno obilježava Dan sigurnijeg interneta kroz niz edukativnih i promotivnih aktivnosti. Posebno mjesto zauzima on-line kviz znanja namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, koji će biti održan 10. februara. Više informacija, kao i sam kviz, dostupni su na web platformi www.sigurnodijete.ba.

Redosljed koraka za najmlađe:

  • Dana 10. februara 2026. godine od 09.00 do 19.00 časova, posjeti web stranicu www.sigurnodijete.ba i registruj se za kviz koristeći svoj jedinstveni kod pristupa;
  • zabilježi svoj jedinstveni kod pristupa kvizu;
  • riješi kviz pitanja o sigurnom korištenju interneta i
  • osvoji jednu od vrijednih nagrada!

