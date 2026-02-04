logo
Pomoć za povratnike stigla i u Drvar i Bosanski Petrovac

m:tel donacijama i ove godine poručuje „Niste sami, imate prijatelje“

Niste sami_Petrovac_4401.JPG Izvor: m:tel

Već poznata godišnja humana akcija m:tel-a pod nazivom „Niste sami, imate prijatelje“, i ove godine potvrđuje dugoročnu posvećenost kompanije m:tel društveno odgovornom djelovanju i brizi za lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa, koja iz godine u godinu donosi konkretnu pomoć ugroženom stanovništvu, i u ovoj godini obuhvatila je više opština, te je nakon Bos. Grahova i Glamoča, pomoć u vidu prehrambenih paketa i ogrjevnog drveta stigla i do građana Drvara i Bos. Petrovca.

Predstavnici kompanije m:tel i ovoga puta su lično posjetili navedene opštine, gdje su uručili donacije, potvrđujući kontinuitet brige i podrške onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Načelnica Opštine Drvar Dušica Runić zahvalila je m:tel-u na donaciji i brizi za stanovništvo ove opštine, što je, kako je izjavila, naročito važno u zimskom periodu koji je za stanovnike najizazovniji, budući da sezonski poslovi miruju a samim tim i izvori prihoda. „I ove godine, u skladu sa svojim mogućnostima i našim zahtjevima, m:tel je našim sugrađanima u stanju socijalne potrebe uručio 122 bogata paketa i time poslao jasnu poruku da Drvar nije sam”, naglasila je Dušica Runić.

Za stanovnike Bos. Petrovca obezbijeđeni su paketi, ogrjevno drvo i paketići za najmlađe, kako bi se porodicama koje su u stanju socijalne potrebe olakšali svakodnevni izazovi sa kojima se susreću. Nemanja Davidović iz Centra za podršku povratnicima u ovom mjestu, zahvalio je m:tel-u i na ovogodišnjoj donaciji u vidu paketa, drva i dječijih paketića, izrazivši nadu da će ova saradnja biti nastavljena i u narednim godinama.

Ovogodišnja akcija „Niste sami, imate prijatelje“ još jednom potvrđuje opredijeljenost kompanije m:tel da bude pouzdan partner zajednice, ne samo kroz tehnologiju i usluge, već i kroz konkretna djela solidarnosti.

