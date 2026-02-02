logo
Nema više brige o neželjenim troškovima: Roming internet za m:tel korisnike od sada samo uz tarifnu opciju

Autor m:tel
Od 1. februara 2026. godine m:tel je uveo unaprijeđeni način korištenja mobilnog interneta u romingu za sve svoje postpaid korisnike, sa ciljem da im obezbijedi veću sigurnost, jasniju kontrolu potrošnje i bezbrižno korišćenje usluga tokom putovanja.

Roming internet za m:tel korisnike od sada samo uz tarifnu opciju Izvor: m:tel

Šta to znači? Mobilni internet u romingu više se ne aktivira automatski, već se koristi isključivo uz prethodno odabranu Roming net tarifnu opciju koju korisnici mogu da aktiviraju putem m:GO i Moj m:tel aplikacija, na m:tel sajtu, ili putem servisa Moj Meni biranjem *100#.

Roming net tarifne opcije pružaju korisnicima fleksibilnost i slobodu izbora - bira se zemlja, broj dana i količina gigabajta, čime se u potpunosti izbjegavaju neželjeni i neplanirani troškovi, a komunikacija u romingu postaje jednostavnija, sigurnija i prilagođena potrebama svakog korisnika.

Navedene izmjene ne odnose se na roming u zemljama Zapadnog Balkana, gdje se prenos mobilnih podataka nastavlja koristiti prema važećim uslovima, tj kao kod kuće.

Za više informacija posjetite mtel.ba, pozovite 0800 50 000 ili kontaktirajte svog m:tel predstavnika.

(m:tel)

